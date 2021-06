Conoci incassa il sì al bilancio 

Il bilancio passa al vaglio del Consiglio comunale senza nemmeno bisogno di fare il rimpasto in giunta. Uno a zero per il sindaco Mario Conoci che è riuscito a portare a casa l’approvazione del documento contabile con 13 voti utili e a spaccare le componenti politiche più ribelli: Forza Italia e il Gruppo misto. Il bilancio di previsione, una manovra da 129 milioni di euro, è stato accolto con la promessa di aggiornarlo in un secondo momento, utilizzando le risorse provenienti dai condoni edilizi e dal recupero dell’evasione Imu e Tari. Le finalità vanno dal decoro urbano allo sport, dai nuovi servizi della Società In House, alla programmazione strategica e altro ancora.

In aula

Il capogruppo degli azzurri Nunzio Camerada si è astenuto. Lo stesso ha fatto Monica Pulina del Gruppo misto. Ma i vicini di banco non hanno seguito l’esempio. Si allontana dunque il momento del rimpasto nell’esecutivo, chiesto a più riprese dagli alleati. Ormai per il sindaco non c’è più l’urgenza di rimettere mano agli equilibri in giunta: lo scoglio più insidioso è stato superato in aula senza troppi problemi. E poco importa se alcuni consiglieri di centrodestra hanno fatto notare a Conoci che si stava togliendo al Consiglio il suo potere principale che è quello di indirizzo. Molti emendamenti presentati dalla stessa maggioranza sono stati dichiarati inammissibili. «Non sappiamo cosa sia poi successo in una lunghissima riunione di maggioranza che il sindaco ha voluto per calmare gli animi e immaginiamo provare a “intortare” per l’ennesima volta la sua maggioranza», commentano dall’opposizione facendo notare che quello approvato con 13 voti è in sostanza «un bilancio tecnico, senz’anima e senza scelte, perché le scelte verranno fatte in un secondo momento, con le variazioni al bilancio».

Il sindaco

Il sindaco ha fatto sapere che i due punti fermi del bilancio sono «il mantenimento del livello dei servizi e nessun aumento delle tasse. Ma siamo pronti ad intervenire con tempestività qualora vi siano le condizioni per migliorare e aumentare le risorse». Ferme le aliquote della nuova Imu e dell’Ici, così come le tariffe della tassa di soggiorno. Tra le voci più evidenti i 23 milioni di euro per i Servizi Sociali.

