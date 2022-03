«Conoci faccia la persona seria, siamo stati determinanti per la sua elezione». Il segretario regionale dell’Udc Giorgio Oppi arriva ad Alghero con un avviso di sfratto per il sindaco. Insieme a lui pure il consigliere regionale Antonello Peru, per spiegare a tutti cosa può succedere quando un partito viene preso a schiaffi per troppe volte dalla maggioranza di centrodestra. E così i quasi ex alleati hanno deciso di non sostenere più il sindaco “ingrato”, di non votare come soldatini in aula, ma di «scegliere di volta in volta secondo coscienza». Ieri mattina nella sala riunioni di via Marconi c’erano i vertici dell’Udc, dirigenti e simpatizzanti. Soffiano venti di guerra, insomma, sul municipio di Sant’Anna e per diversi motivi. Incarichi promessi e mai affidati, intanto, ma anche punti programmatici non condivisi.

L’altolà

È stato Antonello Usai, leader storico, ad anticipare la volontà di non essere più «dei ciechi con le mani alzate» nell’aula del Consiglio comunale. Si chiama “appoggio esterno”, l’anticamera dello strappo che lascerebbe il primo cittadino nei guai con una maggioranza risicatissima. «Conoci deve fare di tutto per creare le condizioni affinché questo partito abbia lo spazio che gli è dovuto», ha ribadito Giorgio Oppi che già nel recente passato aveva scritto ben due lettere all’indirizzo del sindaco, dello stesso tenore. L’Udc chiede un posto in giunta e il rimpasto non arriva. «Diamo fastidio quando sottolineiamo gli errori – si è sfogato Antonello Usai – ma non possono mica pretendere la massima obbedienza, come se fossimo mobilio della maggioranza».

«Mi ha umiliato»

L’ultimo affronto pochi giorni fa, quando il consigliere comunale Christian Mulas sarebbe stato aggredito verbalmente dal sindaco. « Ti butto fuori , mi ha urlato contro – ha riferito Mulas – e solo per aver proposto una inversione all’ordine del giorno. Mi ha umiliato. Mi sono rotto le scatole di essere preso in giro», ha proseguito strappando l’applauso della sala. Accanto a lui Nina Ansini, la capogruppo, sempre presente nell’aula del Consiglio comunale. Mancava solo Lelle Salvatore, il presidente del Consiglio, assente giustificato per motivi di salute. Il partito dello scudo crociato in ogni caso manterrà ruoli e posizioni, anche se non sarà più al servizio degli alleati. «Conoci deve darsi una regolata – ha concluso Giorgio Oppi – con noi aveva preso degli impegni precisi» e ancora «con questi numeri basta un voto per cadere. Poi è difficile rialzarsi». Sindaco avvisato mezzo salvato.