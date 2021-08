Coniugi morti, indagine dell’Ats  

Chi doveva vaccinare Lena Sois e Evandro Lentischio? È quel che si chiede Sara, figlia dei coniugi monserratini morti pochi giorni fa a causa del Covid-19 dopo aver atteso invano la propria dose di vaccino. Una domanda ancora senza risposta ma che presto potrebbe avere risvolti giudiziari: i familiari delle vittime vogliono sia chiarito il perché dei ritardi nella somministrazione dell’anti virus. «Non ci arrenderemo, vogliamo sia fatta luce sulla vicenda per evitare che accada ad altre persone fragili», ha detto Sara Lentischio.

Il protocollo

Già diversi mesi fa la donna, preoccupata per la situazione di fragilità dei genitori, si era rivolta al medico di famiglia per chiedere l’inoculazione sentendosi rispondere (ma il condizionale è d’obbligo) che sarebbe stato necessario attendere l’apertura dell’hub vaccinale di Monserrato. Sono passati i mesi e i due anziani sono stati colpiti duramente dal Covid. Qualcosa dunque è andato storto, a quanto pare il sistema non ha funzionato a dovere e ora l’Ats proverà a fare chiarezza. «Nel corso della campagna vaccinale è stato firmato un accordo tra tutte le sigle sindacali rappresentanti dei medici di famiglia e la Regione, poi ratificato dall’Ats Sardegna, con i protocolli operativi per le modalità di richiesta e ritiro delle dosi destinate alle persone allettate», precisa una nota dell’Azienda tutela salute: «Sono stati individuati i medici di Medicina generale quali responsabili delle vaccinazioni dei loro pazienti allettati o impossibilitati, in ogni caso, a recarsi negli ambulatori di vaccinazione. È stato anche predisposto, all’ospedale Marino di Cagliari, un centro di consegna delle dosi già pronte all’uso. Nei mesi scorsi tantissimi medici hanno ritirato i vaccini per i loro pazienti che risultano già immunizzati. L’Ats verificherà comunque se nel caso in questione sono state adottate tutte le procedure previste nell’accordo».

Dure critiche

Molto critico Massimo Temussi, commissario dell’Ats: «È uno dei tanti casi inascoltati di chi si rivolge al medico di famiglia. In tutta Italia sono stati vaccinati gli over 80 fragili direttamente a casa, in Toscana il 100 per cento dei pazienti. In Sardegna non è avvenuto. Ora faremo le verifiche sull’attivazione del protocollo da parte dei medici di famiglia a tutela dei cittadini: al momento, per il caso in questione, non ci risulta alcuna richiesta. Bisogna sottolineare che il medico di famiglia è obbligato a somministrare a domicilio ed è pagato 15 euro per ogni intervento. Essendo convenzionati con l’Ats, ci aspettiamo che lo facciano. Comunque non abbiamo mai preso in considerazione l’apertura di un hub a Monserrato e, in ogni caso, le dosi venivano consegnate nelle sedi indicate. Se avesse voluto, il medico avrebbe potuto ritirarle senza problemi in questi hub».

