Congelato il sequestro dei ponti 

Sequestro ancora in stand by e confronto serrato tra Comune di Olbia e magistrati: si sta rilvelando un problema serio l’esecuzione del provvedimento che impone la chiusura di 18 opere pericolose (ponti e strade che “pregiudicano l’equilibrio idrodinamico della città”). Anche ieri i Carabinieri del Noe sono stati costretti a sospendere le operazioni. Di fatto, da venerdì scorso, giorno della notifica dell’ordinanza firmata dal gip Claudio Cozzella, sono stati posti sotto sequestro solo tre ponti (l’ultimo, ieri, in via Edison) su 18 indicati dal giudice. E ieri mattina, stando a indiscrezioni, in Procura, a Tempio, si è tenuto una sorta di briefing (al quale avrebbero partecipato anche rappresentanti del Comune di Olbia) concluso senza una soluzione definitiva alle “criticità” che sono, in realtà, gli effetti collaterali dell’ordinanza. La chiusura di ponti e strade, soprattutto in alcuni settori della città, determinerebbe inevitabilmente pesanti ripercussioni sulla viabilità interna e prima di sciogliere questo nodo, il sequestro, di fatto, è ineseguibile.

La quadratura del cerchio

I contenuti dell’incontro di ieri mattina (presenti il procuratore Gregorio Capasso e tra gli altri, il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni) sono coperti da riserbo. Ma, stando al poco che trapela dagli uffici della Procura, il pm avrebbe chiesto all’amministrazione comunale di indicare i siti “sensibili” ossia i ponti, la cui chiusura causerebbe i maggiori disagi. Il Comune di Olbia, sempre stando a indiscrezioni, non sembra disponibile, (alla luce dell’inchiesta in corso) a indicare quali dei 18 ponti debbano restare aperti. E bisogna dire che l’amministrazione olbiese non ha tutti i torti. Da una parte le viene contestata una “censurabile condotta inerziale” per avere mantenuto nel suo territorio opere “morfologicamente improprie e incongrue”, dall’altra le si chiede di mettere nero su bianco, quali di queste opere ritenute pericolose debbano restare aperte. Il fatto è che (tutti ne sono consapevoli) la chiusura della SS 127 (un ponte è stato individuato sulla Statale) causerebbe il blocco di un accesso alla città. Un’altra questione delicata è quella dei ponti ferroviari. Il Comune di Olbia non ha titoli per occuparsene e Rfi non è stata chiamata in causa.

Un nuovo incontro

Questa mattina è previsto un nuovo incontro, a quanto pare a Olbia, dal quale dovrebbe uscire la soluzione al rompicapo del maxi sequestro.