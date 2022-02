«Confesso: ho rubato per fame»  

La donna frequenta il Serd per le sue debolezze, figlie sia di una condizione economica complicata (ma questo non giustifica gli eventuali reati) che di profonde carenze affettive: «Non vedo mia madre da tanti anni e neppure mia figlia – racconta – se non fosse stato per un amico dell’adolescenza che mi ospita in casa, sarei finita a dormire sotto i ponti: per questa situazione accuso principalmente me stessa, ma se qualcuno si occupasse di me forse comincerei a non sbagliare più».

«Ho bisogno di aiuto, non voglio andare a fondo e mi posso e voglio ancora salvare». Tre mesi fa Elena Fois, 49enne di Carbonia con un passato e un presente difficile, una pensione di poche centinaia di euro, era stata arrestata per rapina impropria in un supermercato: si era impossessata di generi alimentari e qualche bevanda. Quell’accusa le è costata una condanna a tre anni di reclusione (pena sospesa). Tre giorni fa i carabinieri l’hanno riarrestata imputandole il furto di due galline in un orto del rione di Is Patteris.

La difesa

Si difenderà a processo con l’avvocato Michela Zanda. Ma Elena Fois non solo non si sente una regina del crimine, ma è disposta – ammettendo comunque colpe e leggerezze - a lanciare una disperata richiesta d’aiuto. «La mia condizione economica e quella personale mi hanno portato a questa condizione – racconta assistita dalla sua legale: chiaro che so di aver commesso degli errori, che in passato l’ho fatto anche per necessità di mangiare, ma se qualcuno mi aiutasse sono certa di poterne uscire». Nata 49 anni fa a Carbonia, trasferitasi nel 2000 nel nord Italia con un diploma dell’istituto Magistrale, diventata nel frattempo Oss, è tornata da alcuni anni a Carbonia dove la situazione è precipitata. In tre mesi è finita nel registro dei cattivi: la rapina al market e ora il furto delle galline («In realtà – sostiene lei ma sarà un giudice a stabilirlo - ero andata a prendere arance dall’orto di un parente perché non me le potevo comprare»).

Il passato

La donna frequenta il Serd per le sue debolezze, figlie sia di una condizione economica complicata (ma questo non giustifica gli eventuali reati) che di profonde carenze affettive: «Non vedo mia madre da tanti anni e neppure mia figlia – racconta – se non fosse stato per un amico dell’adolescenza che mi ospita in casa, sarei finita a dormire sotto i ponti: per questa situazione accuso principalmente me stessa, ma se qualcuno si occupasse di me forse comincerei a non sbagliare più».

Elena Fois mette sul piatto il diploma Magistrale e la specializzazione di Operatore socio sanitario «che per sei anni ho esercitato a Bologna prima di finire in un vortice più grande di me: anche nel caso del supermercato, avevo promesso che non appena avrei avuto i soldi, avrei pagato la merce». Intanto a giorni ricomparirà davanti al giudice per la direttissima (per il furto dei polli le hanno concesso i termini a difesa): «Quello della mia assistita – rimarca l’avvocato Zanda - è un caso in cui non servono tanto interventi punitivi, ma aiuto anche sotto il profilo dell’assistenza perché si tratta di una persona quasi in totale solitudine, con limitate risorse economiche: vivere ai margini della società porta a cadere in certe situazioni».

