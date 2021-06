Confermato l’ergastolo per Mladic 

SARAJEVO. Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, resterà per il resto della sua vita in carcere. Il Tribunale dell'Aja, confermando la sentenza di primo grado del 2017, ieri ha infatti condannato definitivamente all'ergastolo l'ex generale serbo-bosniaco, riconosciuto responsabile del genocidio di Srebrenica con il massacro di 8 mila musulmani bosniaci nel luglio 1995, e del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo.

Processo chiuso

Una sentenza che chiude il processo all'ultimo criminale di guerra eccellente giudicato dalla giustizia internazionale per il conflitto armato del 1992-1995 in Bosnia, nel cuore dell'Europa e nel pieno della disgregazione della ex Jugoslavia. Una guerra fratricida il cui bilancio terrificante fu di 100 mila morti e 2 milioni di profughi, con strascichi di odio etnico e contrapposizioni religiose e nazionaliste che durano purtroppo ancora oggi nell'intera regione dei Balcani.

In aula

In giacca scura e cravatta azzurra, apparentemente in buone condizioni, Mladic ha seguito di persona in aula con le cuffie della traduzione la lettura del lungo dispositivo della sentenza di appello, che ha respinto tutti i ricorsi della difesa confermando la sua colpevolezza per 10 degli 11 capi di accusa. È stato respinto anche il ricorso della procura contro l'assoluzione in primo grado di Mladic dalle accuse di genocidio anche in altre sei località bosniache. Accigliato e perplesso, scuotendo a volte il capo in segno di disapprovazione, l'ex generale che ha 78 anni e le cui condizioni di salute sono molto precarie ha ascoltato attentamente il fiume impietoso di accuse nei suoi confronti: genocidio, uccisioni indiscriminate, torture, stupri, presa di ostaggi, deportazioni. Mladic continua a dividere l'opinione pubblica nella regione, specie nella Bosnia-Erzegovina, che sulla base degli accordi di pace di Dayton si compone di tre popoli - bosgnacco musulmano, serbo ortodosso e croato cattolico, e due entità.

