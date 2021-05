Condannato per aver ucciso un cervo 

L’abbattimento di un cervo a suon di fucilate costa la condanna a un anno e mezzo di reclusione all’artigiano 44enne Velio Altea, di Sardara, denunciato per bracconaggio nel maggio del 2020. La sentenza è stata pronunciata ieri in Tribunale a Cagliari dal giudice delle udienze preliminari Giorgio Altieri al termine del processo col rito abbreviato scelto dall’imputato e dal suo avvocato difensore Ignazio Ballai. Il legale attenderà il deposito delle motivazioni della decisione e poi valuterà se fare ricorso in Appello.

Prima dell’alba

L’uomo era stato fermato sulla Costa Verde dagli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Guspini impegnati in quel periodo in serrati controlli sul rispetto delle restrizioni anti Covid-19. Due pattuglie intorno alle 3 del mattino lungo il litorale di Arbus tra i villaggi turistici di Torre dei Corsari e Porto Palma avevano notato che il conducente di un’auto, accortosi della loro presenza, aveva cambiato direzione cercando di allontanarsi. Non aveva fatto troppa strada, perché era stato fermato in località Mitza Is Concas, e neanche era stato in grado di spiegare adeguatamente il motivo per il quale si trovasse in quella zona di notte e in spregio ai divieti imposti dall’emergenza sanitaria. Dopo averlo identificato, i ranger avevano controllato l’auto scoprendo tracce di sangue e peli di animali selvatici nel bagagliaio.

La carcassa

Poco distante, grazie alle successive ricerche, era stato trovato un cervo di circa 70 chili appena abbattuto, mentre nel mezzo della vegetazione di macchia mediterranea era stato nascosto un fucile calibro 12 con una torcia elettrica collegata. L’arma, che gli investigatori avevano ritenuto essere stata usata per abbattere l’animale, era di proprietà di Altea. La perquisizione domiciliare infine aveva consentito di recuperare altre armi e munizioni (tre fucili, una pistola calibro 7,65 e 550 cartucce) regolarmente denunciate ma comunque inizialmente sequestrate.

La denuncia

Altea, incensurato ma la cui licenza di porto di fucile era stata sospesa, era stato stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto abusivo d’arma, occultamento del fucile nella vegetazione e alterazione dell’arma tramite la torcia, cattura del cervo, specie protetta, caccia di frodo e violazione dei decreti anti Covid-19.

RIPRODUZIONE RISERVATA