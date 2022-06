Condannato il re degli interinali 

Sino al 20 dicembre del 2019 (giorno del suo arresto) è stato una specie di Re Mida delle sponsorizzazioni sportive in Sardegna: Mario Burlò ha legato il suo nome a società storiche come Torres Calcio, Hac Pallamano di Nuoro, Dinamo Basket Sassari (con un accordo commerciale) in un piano ambizioso che puntava a Olbia e Cagliari Calcio. Secondo la Dda di Torino, un modo per entrare nell’economia dell’Isola. Ieri Burlò, 47 anni, di Moncalieri, imprenditore e vicepresidente nazionale di Associazione Pmi, è stato condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione di stampo ‘ndranghetista. La sentenza è del Tribunale di Asti (dopo 92 udienze tenute nell’aula bunker del carcere torinese delle Molinette) e ha chiuso il processo Carminius. I pm della Dda piemontese Monica Abbatecola e Paolo Toso hanno portato davanti ai giudici 22 persone (la maggior parte delle quali condannate) che avrebbero fatto parte, a diverso titolo, di una “consorteria" ‘ndranghetista che era arrivata sino all’assessore regionale Roberto Rosso (5 anni di carcere e 75 mila euro di risarcimento al partito del quale faceva parte, Fratelli d’Italia).

Gli affari a Olbia

Mario Burlò, secondo la Dda di Torino, era di casa a Olbia. La Guardia di finanza, anche quella della città gallurese, lo ha “monitorato” a lungo, nelle sue attività legate alle esternalizzazioni, ossia nella fornitura ad aziende di personale (interinale) funzioni e servizi. Ma a Olbia, Burlò (stando alle indagini delle Fiamme gialle) era interessato alla realizzazione di 240 unità immobiliari, Acquistò alcune villette (tutte sequestrati nel 2019) dalle società di Gavino Docche (Geovillage). Docche (che non ha alcuna contestazione a carico) è stato sentito nell’aula bunker delle Molinette e ha escluso che nei suoi rapporti con Burlò avessero un qualche ruolo soggetti esterni. Ma per la Dda di Torino, Burlò si interfacciava con gli uomini della ’ndrina calabrese dei Bonavota (Vibo Valentia) tramite l’immobiliarista Ivan Corvino (ieri condannato a otto anni di carcere). E proprio Corvino parlava (intercettato) dei cantieri olbiesi. Corvino diceva a un esponente della ‘ndrina: «Andiamo a Olbia, qui ci pagano tutto, anche l’aereo».

La difesa

L’avvocato Domenico Peila, difensore di Burlò insieme a Maurizio Basile, dice: «Aspettiamo le motivazioni, dopo valuteremo». Burlò ha sempre sostenuto di avere operato correttamente, anche riguardo alle compensazioni fiscali, che avrebbero fruttato diverse decine di milioni di euro.