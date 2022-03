Condannato il marito-orco  

Non solo offese e ingiurie alla moglie, ma anche schiaffi, spintoni e lanci di oggetti. Poi tre anni di aggressioni fisiche, con la donna afferrata spesso per i capelli e sbattuta contro un muro, denudata e violentata con la forza. Presunti maltrattamenti e violenze in famiglia che sono costati ad un 56enne di Isili la condanna ad otto anni al termine del processo che si è celebrato davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Cagliari.

Le accuse

Le imputazioni nei confronti dell’uomo sono pesantissime. Stando a quanto contestato dal pubblico ministero Alessandro Pili, titolare del fascicolo che ha chiesto l’incriminazione al termine dell’inchiesta, il 56enne avrebbe per anni trasformato la moglie in un oggetto, costringendola con la violenza a subire abusi sessuali e cacciandola poi dalla casa coniugale. Più volte l’avrebbe minacciata di morte o l’avrebbe invitata a suicidarsi, arrivando a trattarla come una prostituta e proponendole 50 euro in cambio di una prestazione sessuale. In varie occasioni, poi, l’avrebbe presa a calci e pugni. In un episodio, poi, l’imputato l’avrebbe colpita anche con una lampada, procurandole lesioni varie: contusioni al dorso e al torace, al polso e un trauma alla parete addominale. Un’aggressione così violenta da causarle una prognosi di 25 giorni.

Il processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, il 56 enne – assistito dall’avvocato Giorgio Manurritta – ha deciso di difendersi nel processo, andando a dibattimento davanti al collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, affiancata dai colleghi Elisabetta Patrito e Luca Melis. Ad assistere la donna sin dal momento della querela presentata ai carabinieri di Laconi c’era l’avvocato Simone Giuseppe Latte. Terminata la requisitoria, il pm Pili ha ritenuto che per i maltrattamenti e le lesioni l’imputato dovesse essere condannato a 3 anni e mezzo di reclusione. Usciti dalla camera di consiglio, però, i giudici hanno ritenuto che il dibattimento avesse provato anche la violenza sessuale, facendo salire la pena finale sino a 8 anni di carcere. Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni, poi la difesa potrà presentare ricorso in appello.