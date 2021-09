Condannato ex carabiniere  

Alla base del litigio tra i due motivi più che futili. De Cantis si era avvicinato a Pilia, dopo averlo spintonato, urlandogli di seguirlo fuori. Pilia si era rifiutato, come confermato in aula dal suo amico Jacopo Magari.

Tutti i testimoni al processo hanno confermato la versione di Adriano Pilia. L’operaio di Loceri aveva denunciato di essere stato minacciato da De Cantis in due diversi momenti, con la pistola, prima puntata al petto e poi alla testa. De Cantis, poi, con l’aiuto di un buttafuori, era infine riuscito a far uscire Pilia dal locale.

Succede tutto il 12 luglio 2015 alle 3,20 del mattino, all’Hakuna Matata, un chiosco bar sul litorale di Orrì. Il giovane carabiniere, 24 anni, commette quella che lui stesso definirà come una “sciocchezza”, sebbene un maresciallo della Marina Militare, testimone dei fatti, avesse usato un termine più colorito. Il dibattimento ha in realtà evidenziato come Ignazio De Cantis, figlio d’arte, il padre era ufficiale dell’Arma, di fesserie ne avesse combinate parecchie, quella sera. A cominciare dalla pretesa di voler entrare gratis perché carabiniere, sventolando il tesserino.

Aveva puntato la pistola alla tempia di un ragazzo, Adriano Pilia, 38 anni, di Loceri, per “invitarlo” a seguirlo fuori da un locale. Ignazio De Cantis, 30 anni, di Mentana, è stato condannato a un anno e sei mesi per minaccia. Accolte le richieste del pm. L’episodio è costato la carriera al giovane romano. Infatti è stato cacciato dall’arma dei carabinieri proprio a seguito di questo episodio. Il giovane dovrà pagare una provvisionale di 5000 mila euro a titolo di risarcimento, oltre alle spese legali.

I fatti

Danni

Durante l’istruttoria al Tribuinale di Lanusei, di fronte al giudice Nicole Serra e al pm Daniele Loi, Pilia ha sostenuto di aver avuto molti problemi da quella sera, temendo di essere fermato dai carabinieri, per paura di ritrovarsi in situazione analoghe a quella di Orrì. Motivo per cui la sua difesa, con l’avvocato Matteo Stochino, ha sostenuto la tesi del danno esistenziale.

L'ex militare era assistito dall’avvocato Maurizio Mereu. In qualità di testimoni sono stati ascoltati, nel corso delle udienze, il buttafuori, la cassiera e il titolare del locale, oltre al maresciallo della Marina Friolo. Agli atti del procedimento sono state acquisite le relazioni di servizio dei colleghi al quale De Cantis aveva riferito l’episodio.

