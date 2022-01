«Condannati a cedere le nostre aziende» 

Investimenti bloccati da tempo e stipendi inesistenti. Ecco perché molti allevatori ad Arborea valutano di vendere tutti i loro capi e chiudere l'azienda storica di famiglia dove sono cresciute generazioni di lavoratori.

La protesta

All’ira di Confagricoltura Sardegna che due giorni fa ha puntato il dito contro Il premio “Emergenza stalle”, operativo fino al 31 marzo 2022, che prevede un sostegno di 3 centesimi a litro fino a raggiungere un prezzo massimo di 0,41 centesimi a litro, non sufficiente però a causa dei costi di produzione e dei trasporti, si aggiungono altre voci, ancora più animate e sul piede di guerra. Pino Solinas, ad Arborea presiedente della sezione locale di Confragricoltura, territorio dove si raccoglie quasi il 95% del latte sardo, fa un quadro preciso della situazione: «Questo premio, visto gli aumenti delle materie prima, dell’energia elettrica, gasolio, concimi, mangimi e di tanto altro ancora non ha senso. Non aiuta assolutamente gli allevatori che stanno lavorando per avere nulla in cambio. Molti in alcuni casi a fine mese ci rimettono di tasca, ecco perché stanno valutando di abbassare la serranda. Chi adesso riesce a sopravvivere è perché in famiglia arrivano ogni mese una o due pensioni. Naviga in acque meno agitate solo chi negli anni scorsi è riuscito a mettere qualche soldo da parte perché ipotizzata periodo amari». Diverse cooperative ad Arborea stanno tentando di fare il possibile pur di non cadere e farsi male: «In tanti stanno chiedendo aiuto alle banche - continua Pino Solinas -, ma se la situazione non cambia il futuro è già scritto. Siamo in emergenza, inutile fare tanti giri di parole».

I costi

Mario Capraro è un allevatore di Arborea, ha 32 anni e una famiglia da mantenere: «Ben vengano tutti i premi possibili che sia chiaro, ma visti gli aumenti è dura, molto dura. Con la pandemia i costi sono triplicati. Nel 2021, nel giro di pochi mesi, quasi tutto è aumentato fino al 50%». Alza la voce in difesa degli allevatori anche Roberto Serra, direttore di Confagricoltura Oristano: «Il premio è un passaggio importante e molto atteso dagli allevatori sardi, ma non sufficiente a coprire il forte aumento dei costi di esercizio che per i prossimi a venire colpirà le attività della nostra Regione. Agli aumenti dei costi si deve sommare il gap dell’insularità che incide fortemente sui bilanci delle stalle. Competere in queste condizioni con gli standard produttivi della penisola diventa sempre più difficile se non impossibile».