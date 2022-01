Condannati 77 ultras del Cagliari  

Il Comune di Sassari e le persone assalite che si erano costituiti parti civili, sono usciti di scena un anno fa accettando i risarcimenti in danaro proposti dagli imputati. Degli 87 ultras identificati dalla Digos e finiti a processo, 77 hanno scelto il rito abbreviato (che si è concluso ieri) sei avevano optato per il rito ordinario (la cui data non è stata fissata), uno è deceduto mentre la posizione di altri tre era stata stralciata.

A cinque anni dal raid nel centro storico di Sassari, 77 ultras del Cagliari sono stati condannati a pene che variano da 1 anno e 8 mesi per gli incensurati, a 2 per chi aveva precedenti generici e 3 per chi aveva già subito condanne per reati specifici. Si tratta dei tifosi coinvolti nell’inchiesta che hanno scelto il rito abbreviato.

L’accusa

La pm Maria Paola Asara aveva chiesto pene più dure, da 3 anni e 10 mesi fino a 8 anni. Il gup Giuseppe Grotteria ha accolto la richiesta dei difensori Marcella Cabras, Matteo Arca e Mario Canessa, derubricando i capi d’imputazione di devastazione e saccheggio e condannando gli imputati per danneggiamento e lesioni (nel raid rimasero ferite alcune persone).

Il Comune di Sassari e le persone assalite che si erano costituiti parti civili, sono usciti di scena un anno fa accettando i risarcimenti in danaro proposti dagli imputati. Degli 87 ultras identificati dalla Digos e finiti a processo, 77 hanno scelto il rito abbreviato (che si è concluso ieri) sei avevano optato per il rito ordinario (la cui data non è stata fissata), uno è deceduto mentre la posizione di altri tre era stata stralciata.

I disordini

La mattina di sabato 25 marzo 2017 gli ultras del Cagliari arrivarono con tre autobus per assistere all’amichevole in programma a Sorso. In corteo, senza alcun controllo, si spostarono dalla fermata dei bus di via Padre Zirano fino alla stazione ferroviaria.

Aggredirono persone, saccheggiarono attività commerciali e auto, danneggiarono arredi urbani. Il raid scatenò una guerriglia urbana contro i tifosi della Torres e le forze dell'ordine in schieramento antisommossa. Solo dopo molte ore, in serata, si riuscì a confinare gli ultras all'interno della stazione ferroviaria e a farli risalire sui pullman.

