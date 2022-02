«Condannate i fratelli Musina» 

Dieci anni e due mesi per Antonello Musina, nove anni e 3 mesi per il fratello Lorenzo, entrambi di Mamoiada, accusati di avere messo in piedi un’associazione a delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di auto con frodi alle assicurazioni ottenendo risarcimenti per incidenti mai avvenuti che con la complicità di una concessionaria di Nuoro, la R&P che rivendeva le auto taroccate. Sono queste le richieste di condanna formulate ieri dal sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori, davanti al gup Giovanni Angelicchio, nel giudizio abbreviato per parte della banda sgominata nel 2020 dai carabinieri di Nuoro. Ai Musina veniva contestata l’associazione a delinquere.

Le richieste

Le posizioni più pesanti sono quelle dei due fratelli Musina, Antonello e Lorenzo. Chiesta anche la confisca dei mezzi, dei soldi e dell’auto carrozzeria sotto sequestro. Quattro anni e sei mesi invece sono stati chiesti per Guido Cerchi; due anni e due mesi per Claudio Flore, tre anni e due mesi per Stefano Coppo, accusati di ricettazione, furto e distruzione di atti pubblici. Otto mesi di reclusione invece per Mario Calledda, Valentina Cossu e Andrea Murru, mentre per Merlchiorre Paddeu è stata sollecitata l’assoluzione.

La vicenda

Un’inchiesta che aveva portato alla luce, circa 60 incidenti mai esistiti, che avevano ottenuto quasi 200mila euro di indennizzi dalle compagnie, e all’inizio aveva coinvolto 55 persone, ma solo per 36 era arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. In un’udienza stralcio già 8 degli originari indagati, avevano chiuso il conto con la giustizia. Tra loro anche la sorella di Lorenzo e Antonello Musina, Graziella Musina, che era considerata la mente e aveva chiuso con una pena a quattro anni e due mesi, mentre l’altro fratello, Simone Musina, aveva patteggiato 2 anni e 8 mesi. Le indagini dei carabinieri erano partite nel 2018 dal ritrovamento a Mamoiada di due auto rubate al porto di Olbia. Per la Procura l’associazione a delinquere faceva capo a Graziella Musina che pensava al lavoro burocratico. Invece, i fratelli Lorenzo, Antonello e Simone, nella loro auto carrozzeria di Mamoiada, erano il braccio operativo: «Rigeneravano» illecitamente auto incidentate o rubate, semplicemente cambiando targhe e numeri di telaio con vetture identiche che venivano rubate ad hoc. Poi portate a Nuoro, dove con la complicità della concessionaria R&P, di Damiano Romano e Noelia Pisanu, le rivendevano. La posizione dei due nuoresi, insieme a quella di altri indagati, è stata stralciata e verrà esaminata davanti ad un altro giudice il prossimo 23 marzo.