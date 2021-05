Condannata per il ricatto a luci rosse 

Il ricatto a luci rosse – «pagami o divulgo il filmato» dal contenuto osé – costa due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione alla protagonista dell’estorsione. Gessica Geanina Lakatos, 22 anni, di origini rumene ma residente in città da tempo, ieri non si è presentata in Tribunale a Cagliari per ascoltare la sentenza della giudice Stefania Selis nell’ultima udienza del processo scaturito dall’arresto in flagranza di reato avvenuto oltre un mese fa: è rimasta al lavoro e ha appreso la notizia dall’avvocato Teresa Camoglio, che le ha fatto sapere anche della revoca della misura cautelare alla quale sottostava a partire dal quel giorno.

L’origine

Il pubblico ministero aveva appena chiesto esattamente quella pena, mentre il difensore non è riuscito nell’intento di convincere il Tribunale che il reato in realtà non sia stato davvero consumato e che quindi si sia trattato di un semplice tentativo. Se ne riparlerà presumibilmente in Appello, mentre la ragazza pagherà anche 3mila euro di provvisionale alla parte civile, rappresentata dal legale Alberto Curreli. Nel frattempo resta da chiarire come sia stato possibile che il video (dove si poteva osservare una relazione clandestina) sia finito nelle mani sbagliate: scaricato forse per errore sul computer dell’ufficio e da qui inviato a un’altra persona che, capito di cosa si trattava, ha chiamato il protagonista chiedendogli denaro per non rivelare a chi di dovere quel che aveva fatto.

La trattativa

La ragazza era stata arrestata dai carabinieri nel momento in cui prendeva la busta (con dentro i soldi) dal posto in cui l’aveva lasciata la vittima delle minacce: il proprietario di un’attività cittadina che aveva intrapreso di recente una relazione extraconiugale della quale nessuno era venuto a conoscenza sino a quell’errore. La coppia aveva registrato col telefonino almeno uno degli incontri ma il filmato era stato scaricato nel pc dell’azienda da dove qualcuno lo aveva estrapolato per poi farlo avere a Lakatos, che utilizzando un numero sconosciuto (così ha sostenuto l‘imprenditore) e presentandosi come un uomo aveva spiegato al diretto interessato cosa fare per evitare problemi: dargli soldi. Inizialmente 3mila euro, scesi poi a 1.200 dopo una veloce contrattazione che aveva riguardato anche il luogo di deposito della somma (una strada in centro) e l’orario di consegna (le 22 di un sabato).

L’appostamento

Deciso a non farsi ricattare, l'imprenditore nel frattempo aveva denunciato tutto ai carabinieri che si erano organizzati per tendere una trappola alla ragazza appostandosi a ridosso del luogo di prelievo e uscendo allo scoperto quando avevano visto la giovane prendere la busta. Lakatos, visti gli uomini dell’Arma comparire all’improvviso, aveva lasciato il plico e provato a scappare ma, raggiunta in breve tempo, non aveva potuto far altro che confessare. Trasportata in caserma e finita formalmente in arresto poco prima della mezzanotte su ordine del pubblico ministero Enrico Lussu, la mattina seguente si era presentata al Palazzo di giustizia per il processo per direttissima. In precedenza le forze dell’ordine le avevano già sequestrato il telefonino per impedirle di modificarne il contenuto. L’avvocato Camoglio aveva ottenuto i termini a difesa e la giovane era stata rimessa in libertà con l’obbligo di presentazione in caserma. Il 15 aprile la scelta del rito abbreviato, terminato ieri con la condanna.

L’imputata ha sostenuto che il video le fosse arrivato attraverso la posta elettronica: uno sconosciuto le avrebbe inviato un messaggio con allegato il filmato