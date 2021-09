Concu tentato dal bis, prime prove d’intesa tra Pd e Cinque Stelle 

Prime manovre in vista delle elezioni comunali del prossimo anno (probabilmente si voterà in primavera) a Selargius. In pole position c’è l’attuale sindaco Gigi Concu, l’unico nome papabile al momento per guidare la stessa coalizione di centrodestra che siede nei banchi della maggioranza in Comune da poco più di quattro anni.

I papabili

Concu potrebbe tentare il bis nell’appuntamento elettorale del 2022, mentre il centrosinistra - con il Pd in testa - è pronto a replicare lo scenario nazionale e costruire un’alleanza con i 5 Stelle. In questo caso la scelta - almeno in base ai primi rumors che circolano negli ambienti della politica cittadina - è fra tre possibili candidati a sindaco: Nicola Onano, attuale consigliere comunale del Pd, la collega di partito Francesca Olla, e l’esponente di Italia in Comune Mario Tuveri. Ma spunta anche il nome di Franco Camba, selargino doc, già assessore, vicesindaco e presidente del Consiglio, di fatto corteggiato da tutti gli schieramenti politici in città.

Concu prudente

L’attuale sindaco non conferma né smentisce. «Ritengo ancora prematuro fare previsioni su una mia futura candidatura che comunque non escludo, e che dovrà essere concordata con tutte le forze politiche di maggioranza», il commento telegrafico di Gigi Concu. Al suo fianco ci dovrebbero essere tutti quei partiti che dal 2017 sono al governo della città: Fi, Fdi, Sardegna 20Venti, Riformatori, Udc, oltre a un gruppo civico di centrodestra. E la Lega che ha fatto il suo ingresso nell’aula di piazza Cellarium alla fine dello scorso anno. C’è poi l’incognita Psd’Az, diviso alle scorse elezioni e ricompattato di recente con l’intenzione di rafforzare la maggioranza.

Il centrosinistra

Sul fronte opposto si prospetta un’alleanza allargata con Pd, forze politiche di centrosinistra e M5S. «Come centrosinistra veniamo da quattro anni di lavoro comune assieme al gruppo consiliare dei 5 Stelle, e possiamo ragionare, in un’ottica di ampia coalizione civica e progressista, su più di un nome proveniente da questa positiva esperienza di opposizione», sottolinea il consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Francesco Lilliu. Due i nomi dem al vaglio: i consiglieri Nicola Onano e Francesca Olla. «Così come stiamo valutando anche un possibile contributo proveniente dal mondo dell’associazionismo sia laico che cattolico», aggiunge Lilliu, «che è stato la vera forza della città in questa terribile pandemia, supplendo molto spesso alle mancanze dell’attuale amministrazione comunale».

5 Stelle e Italia in Comune

Un’alleanza che gli stessi pentastellati selargini stanno valutando. «Prima andranno visti e definiti i programmi, se c’è condivisione degli obiettivi perché no», dice l’attuale capogruppo dei 5 Stelle Gianluca Putzu, «altrimenti siamo pronti a correre anche da soli».

In campo c’è poi anche Italia in Comune, con l’avvocato Mario Tuveri che in tanti vedrebbero bene come candidato sindaco: «La priorità è lavorare insieme per costruire una coalizione forte e unita», dice, «sui nomi ci sarà tempo per decidere».

L’outsider

Un nome forte che metterebbe tutti d’accordo è quello di Franco Camba, contattato da diversi schieramenti politici per un suo ritorno in Comune dopo oltre vent’anni di assenza. L’ex assessore, ora segretario particolare dell'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, ammette lusingato la proposta di candidatura ma frena: «Credo sia prematuro parlare ora di nomi, alle elezioni ci si prepara lavorando su obiettivi e programmi. Solo dopo aver raggiunto un’intesa si può ragionare sul candidato come sintesi delle varie anime politiche che compongono il gruppo».

