Concorso Sud, Sardegna di nuovo in pista 

Contrordine. Il concorsone per il Sud avrà una sede anche nell’Isola. La conferma che le prove d’esame potranno essere sostenute in Sardegna arriva tramite le stesse persone che avevano gridato all’ingiustizia una volta saputo che la selezione si sarebbe tenuta in altre regioni. Un grave torto soprattutto per centinaia di giovani sardi, intenzionati a non perdere questa opportunità offerta a livello nazionale e che per parteciparvi avrebbero dovuto attraversare il mare, con tutti i rischi connessi alla puntualità dei trasporti. Per fortuna non sarà così e la decisione del dipartimento Funzione Pubblica di far sostenere il concorso in Sardegna (dal 9 all’11 giugno) pone rimedio mettendo fine alle proteste sollevate dall’Isola e subito sbarcate a Roma, attraverso i politici che se ne son fatti portavoce.

Il concorso

La conferma è giunta ieri. «Il dipartimento della Funzione pubblica ha chiesto al Formez di individuare una sede per le prove scritte anche nell’Isola che si aggiungerà a quelle delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, precedentemente scelte», fa sapere in una nota il gruppo del Pd in Consiglio regionale. Partito democratico che esprime dunque soddisfazione per la decisione presa dal ministero, nella certezza – sottolinea - che i giovani sardi daranno dimostrazione delle loro capacità e valore. Il concorso è per 2800 giovani tecnici qualificati nelle pubbliche amministrazioni delle Regioni del Mezzogiorno, una occasione da lungo tempo attesa da centinaia di giovani sardi.

Le reazioni

L'esclusione della Sardegna, che avrebbe comportato per i giovani sardi importanti disagi e costi tali da scoraggiarne la partecipazione, aveva destato l’allarme e una nota di protesta da parte del parlamentare democratico Gavino Manca, oltre che dell'Anci Sardegna. Nel commentare l’aggiornamento Manca ha aggiunto: «Il ministro Brunetta ha riconosciuto il disagio che avrebbero affrontato i sardi per partecipare al concorso. Attendiamo ora l'individuazione della sede isolana che sarà effettuata in base alla provenienza geografica dei candidati alla selezione».

Soddisfatto anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che in una lettera al ministro aveva espresso il suo «disappunto» per l’esclusione della Sardegna. «Non è giusto. I cittadini sardi devono affrontare le prove alla pari di tutti gli altri». (red. ec.)

