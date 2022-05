Concorso per vigili, tutti bocciati 

Il concorso prevedeva un test telematico a quiz composto da 30 domande da completare in 30 minuti ed un’ulteriore prova orale prevista per chi avesse superato il primo scoglio: «Una prova orale che non si terrà e che non oso immaginare quanto potesse essere complicata, vista l’eccessiva difficoltà di quella scritta. - rivela uno dei partecipanti che preferisce rimanere nell’anonimato - È un fatto rarissimo che nessuno risulti idoneo. Posso definirmi un “concorsista seriale” visto l’alto numero di test a cui partecipo ed essendo un vigile urbano stagionale a tempo determinato, posso dire in tutta onestà che si sia esagerato con il grado di difficoltà e con il tempo concesso per poter rispondere. Tutto si è svolto nella regolarità e nella trasparenza, però a prova terminata, tutti ci siamo detti “troppo difficile”».

Su settantasette iscritti, in 29 si sono presentati per la prova del quiz del concorso di Polizia locale del Comune d’Iglesias, ma nessuno è risultato essere idoneo.

Nessun nuovo agente sulle strade della città, il Corpo di polizia rimane ai minimi storici ed il concorso che intendeva selezionare 3 nuovi vigili a tempo indeterminato, si è rivelato una delusione da dividere fra i concorsisti e l’amministrazione comunale, che dovrà tamponare l’emergenza relativa al numero dei propri poliziotti.

Il concorso

Il concorso prevedeva un test telematico a quiz composto da 30 domande da completare in 30 minuti ed un’ulteriore prova orale prevista per chi avesse superato il primo scoglio: «Una prova orale che non si terrà e che non oso immaginare quanto potesse essere complicata, vista l’eccessiva difficoltà di quella scritta. - rivela uno dei partecipanti che preferisce rimanere nell’anonimato - È un fatto rarissimo che nessuno risulti idoneo. Posso definirmi un “concorsista seriale” visto l’alto numero di test a cui partecipo ed essendo un vigile urbano stagionale a tempo determinato, posso dire in tutta onestà che si sia esagerato con il grado di difficoltà e con il tempo concesso per poter rispondere. Tutto si è svolto nella regolarità e nella trasparenza, però a prova terminata, tutti ci siamo detti “troppo difficile”».

Pochi agenti

Una difficoltà forse eccessiva, che ora rischia di provocare un effetto boomerang; da qui a pochi mesi, altri agenti lasceranno il Corpo e la forza lavoro del comando è ridotta ai minimi termini, tanto che l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis, è stato costretto alla cancellazione dei turni durante le domeniche: «C’è una carenza organica importante - rivela Melis - che costringerà anche a cancellare il servizio del sabato pomeriggio». Dodici agenti per 26 mila abitanti rappresentano meno della metà di quanti ne occorrerebbero: «Stiamo cercando di attingere da altre graduatorie in via transitoria per le assunzioni a tempo determinato - continua - in attesa dell’espletamento di un nuovo concorso. Invito i giovani che abbiano il piacere di lavorare all’interno del Corpo di polizia locale, a presentarsi per le selezioni, ci saranno diversi posti disponibili». Lo stesso assessore Melis garantisce che entro la fine dell’estate la situazione verrà risolta, bandendo il nuovo concorso per le assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia l’attuale condizione del Corpo di polizia locale rimane tutt’altro che rosea, tanto che Renato Citzia della rsu Uil Fpl, ha chiesto con urgenza la convocazione della delegazione trattante, per chiedere quali siano gli intenti dell’amministrazione: «Oggi più che mai è necessario chiedere le graduatorie degli istruttori di vigilanza agli altri Comuni - spiega Citzia - perché solo così si può pensare di assumere nuovi agenti. Pensare di fare un nuovo concorso farà diventare molto calda l’estate della Polizia locale, perché per questioni di tempo non si potrà assumere comunque prima di settembre».

