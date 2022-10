Concorso con sospetto trucco 

Tra le anomalie segnalate anche la mancata estrazione con gli elaborati contenuti tutti in un’unica busta, all’interno i fogli con cinque domande tutte uguali, ma proposte in sequenza diversa tra loro. Poi la commissione, secondo i firmatari dell’esposto, avrebbe chiesto di firmare il compito che alla fine della prova non è stato inserito in una busta chiusa. Ventinove le persone che sono risultate non idonee.

Il concorso risale alla fine di luglio. Secondo l’esposto si sarebbe violato il principio dell’anonimato, e quindi dell’esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non è stata ultimata. L’esame si svolse nei locali dell’ExMè, e ai partecipanti venne subito chiesto di spegnere i telefonini. Inizialmente 359 le domande, valutate per titoli. Poi la prova scritta.

Un quiz con cinque domande, ognuna con tre diverse possibili risposte sui cui apporre un crocetta. Poi bisognava mettere nero su bianco nome, cognome e profilo (autista o operatore eologico) per cui si partecipava con firma in calce: il tutto prima della consegna del compito alla commissione del concorso. L’anomalia ha portato a un esposto che ha fatto partire un’indagine su presunte irregolarità nello svolgimento del concorso di È-Comune, la società in house del Comune di Nuoro.

Ogni elaborato sarebbe stato privo di un requisito scontato: l’anonimato prima della correzione da parte della commissione.

La denuncia

Tra le anomalie segnalate anche la mancata estrazione con gli elaborati contenuti tutti in un’unica busta, all’interno i fogli con cinque domande tutte uguali, ma proposte in sequenza diversa tra loro. Poi la commissione, secondo i firmatari dell’esposto, avrebbe chiesto di firmare il compito che alla fine della prova non è stato inserito in una busta chiusa. Ventinove le persone che sono risultate non idonee.

Le spiegazioni

Interpellato sull’anomalia, l’amministratore di È-Comune Paolo Tuffu spiega; «Prendo atto ora della notizia. Quello che posso dire è che è stato nominato un responsabile di procedimento che in autonomia ha nominato una commissione, esperta, esterna e imparziale in aderenza ai principi normativi».

Il precedente

Non è la prima volta che all’interno della società in house vengono segnalate anomalie nelle selezioni per le assunzioni. Nel 2020 un 40enne, senza partecipare al colloquio orale, si era ritrovato “idoneo” nella graduatoria per la selezione pubblica per un lavoro a tempo determinato. La commissione lo dava “esaminato” anche all’orale ma lui non a quella prova non si era presentato. Il caso esplose anche in Consiglio comunale con l’allora esponente Psd’Az, Graziano Siotto. La società fece retromarcia e rivedendo i verbali scoprì un altro “fantasma”: un secondo candidato “idoneo” al colloquio cui non aveva partecipato venne ne eliminato dalla graduatoria

