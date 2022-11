«Concorso Asl sospeso: perché?» 

«Terremoto alla Asl di Sassari»: a dichiarare lo stato di calamità per l’Azienda sanitaria è la consigliera regionale cinquestelle Desirè Manca attraverso una nota con due notizie di rilievo. «Un dirigente è stato trasferito - comunica la pentastellata - e la selezione pubblica indetta nei mesi scorsi è stata annullata». Un “terremoto” secondo l’esponente dell’opposizione, in particolare sul secondo punto. Di cui si trovano tracce anche su internet dove, a fine luglio, viene pubblicato l’elenco degli 84 nominativi ammessi, su 91 domande, alla “Selezione Pubblica finalizzata alla formulazione di una graduatoria nel profilo di Dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica per le esigenze della Asl di Sassari”.

Doppio scossone

Un concorso targato Ares, di cui il direttore generale Asl Flavio Sensi aveva parlato in un’intervista rilasciata all’Unione Sarda, illustrando la rivoluzione contenuta nell’atto aziendale di imminente definizione. Ma ora lo stesso Sensi, a sentire la Manca, «ha chiesto l’annullamento della selezione, bloccando l’assunzione degli incarichi che avrebbero dovuto essere assegnati a breve». Il sisma poi si arricchirebbe di un altro moto tellurico-sanitario. «La direzione generale della Asl ha chiesto il trasferimento di Giovanni Piras, ex responsabile delle professioni sanitarie del San Martino di Oristano». E indagato dal 2019, nell’ambito dell’inchiesta Ippocrate, in merito ai presunti concorsi truccati della Asl oristanese. Una vicenda giudiziaria entrata nella fase di istruzione dibattimentale da circa un anno e mezzo mentre, nel frattempo, Piras veniva trasferito, su sua richiesta, all’Igiene Pubblica del Rizzeddu a Sassari. La somma degli elementi descritti fa chiedere alla consigliera: «Cosa sta succedendo alla Asl?».

La segnalazione

L’Azienda non conferma né smentisce le dichiarazioni. Ma sulla selezione pubblica dell’Ares esisterebbe già una segnalazione inoltrata alla Procura, alla Guardia di Finanza e alla prefettura. I contenuti, trasmessi anche alla stampa, denuncerebbero irregolarità, tutte ancora da verificare. Anche per capire se, alla fine, si stia assistendo a un terremoto o solo a unpolverone.