Concorsi, si riparte dopo 20 anni 

Dopo vent’anni il Comune riparte con i concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per ora c’è il via libera al regolamento - passato in Giunta - in vista dell’ok a breve per la selezione di due dirigenti, uno tecnico e l’altro amministrativo - e di otto vigili urbani. Con tanto di preselezione che sarà affidata ad una società esterna già individuata dal Comune attraverso una manifestazione d’interesse. Scattano anche le prime progressioni di carriera per premiare i dipendenti meritevoli, mentre per l’assunzione di otto funzionari - tecnici e amministrativi - si ricorrerà alla mobilità esterna con le graduatorie di altri enti pubblici.

Il regolamento

Il documento è stato approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo di via Porcu. Venti pagine e trentatré articoli che definiscono iter e procedure per svolgere i concorsi: dal bando alla composizione della commissione esaminatrice, sino alla valutazione, ai tempi e alle modalità delle prove d’esame - anche da remoto - e alla stipulazione del contratto. Compresa la novità discussa della tassa di 10 euro da versare per accedere alla selezione del concorso - contestata dai banchi della minoranza - anche se - come viene precisato nel nuovo regolamento - è previsto un margine di tolleranza per il pagamento: «l’omesso versamento costituisce irregolarità sanabile entro il termine perentorio assegnato al candidato dall’ente».

Quali saranno

Priorità ai concorsi per dirigenti. «C’è la necessità di partire con selezioni e assunzioni il prima possibile», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Uno è andato in pensione alla fine dello scorso anno, un altro è previsto a luglio, e abbiamo raggiunto la quota massima di dirigenti in servizio tramite mobilità esterna». Esigenza che emerge anche nel nuovo piano triennale del fabbisogno del personale, modificato di recente: «Per quanto riguarda il personale dirigenziale emerge la necessità di procedere alla programmazione dell’assunzione di tre dirigenti per garantire una gestione sufficientemente efficace dei settori dell’ente», viene spiegato nella delibera. Attualmente risultano infatti 9 dirigenti a fronte dei 12 necessari, così come è da tempo sotto organico tutta la struttura amministrativa comunale, ferma a 304 dipendenti fra palazzo comunale e diversi assessorati.