Concorsi, dieci rinvii a giudizio 

Dieci rinvii a giudizio per il caso dei presunti concorsi pilotati all’Ateneo di Sassari. Lo ha deciso ieri, il giudice per le udienze preliminari di Sassari Giuseppe Grotteria mandando a processo professori ordinari, direttori di dipartimento, commissari valutatori, ricercatori e assegnisti. I fatti contestati, risalenti al 2017, sono emersi come costola locale della maxi inchiesta della Procura di Firenze che aveva ipotizzato un vasto sistema corruttivo tra i docenti degli atenei italiani. Le indagini delle Fiamme gialle avevano portato agli arresti domiciliari per sette professori, a oltre centocinquanta perquisizioni, a cinquantadue indagati e allo shock del microcosmo universitario.

Il filone sassarese

Gli episodi del filone sassarese riportati nei capi d’imputazione riguardano invece due bandi di cui, secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero Giovanni Porcheddu, si sarebbe “turbato il procedimento” che doveva, in un caso, reclutare un ricercatore universitario nell’ambito del Diritto tributario e, nell’altro, conferire un assegno della durata di un anno sempre nello stesso settore. Per la Procura si sarebbe voluto “condizionare le modalità di scelta” disegnando, per così dire, una sorta di vestito su misura concorsuale. Accuse che il dibattimento si incaricherà o meno di dimostrare, e che riguardano i reati di “turbata libertà degli incanti” e “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.

Il verdetto

Una sola persona tra gli undici indagati, il professore associato di Diritto commerciale Valentino Sanna, si terrà lontano dal prosieguo del procedimento perché per lui, come affermano i suoi avvocati Paola Milia e Pasquale Fadda, è stato disposto «il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto». Gli altri protagonisti della vicenda sono Valerio Ficari, difeso da Agostinangelo Marras, Francesco Pepe, il cui legale è Anna Laura Vargiu, Fabrizio Amatucci, assistito da Marcello Ascia, Franco Paparella (avvocato Rosangela Mele). Ancora Guglielmo Fransoni, tutelato da Gabriele e Luigi Satta, Giuseppe Giovanni Scanu da Marco Loi, Paolo Barabino da Anna Laura Vargiu, Ludovico Marinò da Mariano Mameli e Cecilia Marino, Carlo Massimo Giorgio Ibba da Luca Sciaccaluga e, infine, Alessio Diego Scano da Roberto Scano e Sebastiano Chironi. La prima udienza si terrà il 30 settembre.