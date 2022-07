Concerto mancato, la città si divide 

Nel bene o nel male il cantante d’origine sarda ha fatto e continua a far discutere: «Qualcuno ancora non ha compreso che non si tratta della sola cancellazione di un concerto. - spiega il sindaco Mauro Usai - Ma di un’occasione persa che era unica per la città ed era importante quanto tutto il resto. Non si lavora per compartimenti stagni, bisogna farlo con la stessa intensità su tutti i fronti e purtroppo questo non è chiaro non solo a tante persone, ma anche a dei consiglieri comunali. Ho letto di un attacco sconclusionato del capogruppo del M5S contro i concittadini delusi per l’accaduto e indifferenti invece ai problemi della sanità. Questo ci da la misura dell’inconsistenza politica di questa discussione».

Le bacheche dei social sono intasate da messaggi e pensieri dalle sfumature più disparate. Non manca chi crede che la tappa del tour “Ghettolimpo Summer” possa essere recuperata più avanti, chi esulta perché non apprezza il personaggio, chi accusa l’amministrazione comunale d’aver compiuto il passo più lungo della gamba e chi la difende chiedendole di portare avanti il proprio ambizioso progetto e puntare più in alto addirittura con la presenza di Vasco Rossi.

All’indomani dell’ufficialità dell’annullamento del concerto di Mahmood, Iglesias si risveglia con due certezze: la prima è che la prossima domenica lo stadio Monteponi non accoglierà gli oltre 6000 spettatori previsti per l’evento e la seconda è l’evidenza di come la stessa città si sia divisa fra chi reputa la cancellazione dell’evento come una grande occasione persa e chi invece suppone sia stato un bene riuscire a risparmiare il denaro di un investimento reputato eccessivo e privo di qualsiasi ritorno.

All’indomani dell’ufficialità dell’annullamento del concerto di Mahmood, Iglesias si risveglia con due certezze: la prima è che la prossima domenica lo stadio Monteponi non accoglierà gli oltre 6000 spettatori previsti per l’evento e la seconda è l’evidenza di come la stessa città si sia divisa fra chi reputa la cancellazione dell’evento come una grande occasione persa e chi invece suppone sia stato un bene riuscire a risparmiare il denaro di un investimento reputato eccessivo e privo di qualsiasi ritorno.

Le reazioni

Le bacheche dei social sono intasate da messaggi e pensieri dalle sfumature più disparate. Non manca chi crede che la tappa del tour “Ghettolimpo Summer” possa essere recuperata più avanti, chi esulta perché non apprezza il personaggio, chi accusa l’amministrazione comunale d’aver compiuto il passo più lungo della gamba e chi la difende chiedendole di portare avanti il proprio ambizioso progetto e puntare più in alto addirittura con la presenza di Vasco Rossi.

Il Comune

Nel bene o nel male il cantante d’origine sarda ha fatto e continua a far discutere: «Qualcuno ancora non ha compreso che non si tratta della sola cancellazione di un concerto. - spiega il sindaco Mauro Usai - Ma di un’occasione persa che era unica per la città ed era importante quanto tutto il resto. Non si lavora per compartimenti stagni, bisogna farlo con la stessa intensità su tutti i fronti e purtroppo questo non è chiaro non solo a tante persone, ma anche a dei consiglieri comunali. Ho letto di un attacco sconclusionato del capogruppo del M5S contro i concittadini delusi per l’accaduto e indifferenti invece ai problemi della sanità. Questo ci da la misura dell’inconsistenza politica di questa discussione».

La città

Una discussione sulla quale entra nel merito anche don Giorgio Fois, parroco della chiesa di San Pio X: «Continuo a leggere le continue lamentele sulla vicenda del cantante. - spiega don Giorgio - Nessuno di questi leoni da tastiera che utilizzi la medesima energia per evidenziare o dare la propria opinione sulle criticità della sanità pubblica che sta attraversando il nostro territorio. Mai nessuno di questi ho visto protestare al Palazzo della Regione o partecipare ai sit-in. Ad un concerto ognuno è libero di andarci o no, ma se sopraggiunge una malattia, con gli ospedali non si ha scelta, occorre andarci». Claudio Bisio, titolare di un’attività commerciale al centro storico reputa l’investimento effettuato sulle manifestazioni eccessivo e senza un reale ritorno economico: «Quando si fa girare una somma di denaro di questa entità, ne deve godere la comunità stessa e non chi si esibisce per tre ore. - dichiara Bisio - Le attività commerciali sono in ginocchio, solo a quelle che somministrano alimenti e bevande l’amministrazione ha applicato il cento per cento di sgravio sulla tassa del suolo pubblico. Non abbiamo bisogno di eventi eclatanti, ma di tanti e piccoli, come quelli che per decenni hanno contribuito a dare forza commerciale alla nostra città. Non è vero che va tutto bene, non basta apparire, bisogna essere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata