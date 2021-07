Concerti, spettacoli e sport, l’estate si accende 

Concerti, film, teatro e spettacoli per accendere l’estate quartese - dal centro storico sino a Flumini - e iniziare a riportare la città al suo ruolo strategico nella cultura isolana. Il Comune prova a ripartire con la rassegna estiva “La luna sotto casa”, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Enti locali per lo Spettacolo sino a settembre. Ma si guarda già al futuro, con il rilancio di Sa Dom’e Farra, la valorizzazione del Nuraghe Diana e la ripartenza in autunno di Lollas nelle case campidanesi. «Questo è solo un punto di partenza», ha assicurato il sindaco Graziano Milia durante la presentazione ufficiale ieri nell’ex Convento dei Cappuccini, «vogliamo tornare ad essere un punto di riferimento nel mondo della cultura e degli spettacoli nel territorio metropolitano, come in passato».

Lo slancio

Il Comune punta sulla cultura per far ripartire la città nel post pandemia. «Siamo convinti», ha detto Milia, «che in questi momenti di difficoltà sia necessario per una comunità riconoscersi e farsi riconoscere all’esterno. Sarà l’occasione per dare respiro anche alle tante realtà artistiche presenti nel territorio e agli operatori del settore che hanno sofferto maggiormente lo stop imposto dalla pandemia», ha aggiunto il sindaco, annunciando l’idea dell’apertura di un tavolo di consultazione con il mondo dello spettacolo isolano in autunno: «Stiamo pensando ad un’iniziativa fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Un luogo di confronto permanente per fare il punto della situazione nello scenario post-pandemico, insieme alle associazioni, ai professionisti, al mondo della cultura non soltanto quartese».

Tre gli assi nella manica del cartellone degli spettacoli estivi: il regista Jo Coda insieme ai cantanti Piero Marras e Joe Perrino. Si parte questo fine settimana con il cinema all’aperto a Casa Olla e il film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca. Per poi proseguire con decine di appuntamenti sino al 10 settembre, distribuiti fra piazza 28 Aprile, piazza Santa Maria, parco Parodi, Casa Olla, ex Convento di via Brigata Sassari e l’ex Caserma. Tutto pianificato, ma sempre pronti a ridimensionare e riprogrammare alcune iniziative se la curva dei contagi dovesse risalire.

Parte della rassegna animerà anche il litorale quartese, con sette appuntamenti concentrati nel parco Parodi. «Abbiamo l’ambizione di far diventare il parco un grande polo culturale all’aperto», ha detto l’assessora dedicata a Flumini e periferie Tiziana Cogoni. Una scommessa culturale con la quale l’amministrazione di via Porcu conta di contribuire anche per la rinascita del tessuto produttivo e turistico della città. «Siamo convinti che questa interessante offerta culturale possa dare una boccata d’ossigeno anche per gli operatori commerciali e turistici», ha sottolineato l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra.

Viabilità

In prima linea c’è anche lo sport cittadino con la “Quartu Summer sport” che animerà il centro quartese dal 23 al 25 luglio, ogni sera dalle 18 sino a mezzanotte. Una manifestazione ideata e organizzata dalla Ferrini basket, con il coinvolgimento di diverse società cittadine, che di fatto trasformerà il centro della città in un’isola pedonale. Da piazza Azuni a piazza Sant’Elena, sino a via Diaz e parte di via Marconi, lì dove nella tre giorni dedicata si alterneranno diverse discipline sportive: baseball, crossfit, basket, ciclismo, pallavolo, arrampicata, tennis tavolo e golf.

