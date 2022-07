Concerti estivi, ecco Toquinho e Max Gazzè 

La fetta più grande dei fondi ministeriali è andata a Sardegna Concerti (300mila euro), per l’organizzazione di nove appuntamenti musicali. Qualche nome? Nella lista ci sono anche Alice e Cristiano De Andrè ma per ora non è ancora stato ufficializzato nessun cartellone vero e proprio, dunque le date e i luoghi che ospiteranno i concerti sono ancora da comunicare. Le uniche certezze filtrate durante la conferenza stampa di ieri, al Teatro Lirico, sono quelle sul concerto di Toquinho (il 6 agosto) e lo spettacolo di Jacopo Cullin (il 27 agosto), entrambi ospitati nell’arena di piazza Nazzari.

Il concetto di fondo che ha animato il progetto è il coinvolgimento dei vari quartieri cittadini, «in particolare quelli periferici», ha sottolineato Maria Dolores Picciau, insieme alla capacità di «fare rete» tra le associazioni. Non a caso l’assessora alla Cultura ha citato la compagnia Lucido Sottile, vincitrice del bando per la categoria teatrale, che ha presentato un piano per circa 100 spettacoli in cui avrà un ruolo «la maggior parte dei teatri cittadini, con eventi e attività multidisciplinari che si svolgeranno nei parchi, nelle piazze e nelle scuole».

I nomi ci sono (da Max Gazzè a Sergio Caputo, passando per il leggendario Toquinho e i Nomadi), gli spazi pure (a piazza Nazzari, ancora fresca di inaugurazione, si aggiungeranno l’ippodromo e il lungomare di Sant’Elia oltre a parchi e piazze), e allora pazienza se il programma per gli spettacoli dal vivo in città arriva a estate inoltrata: «Abbiamo avuto certezze sui fondi ministeriali solo ad aprile, gli uffici hanno lavorato con rapidità», ha assicurato il sindaco Paolo Truzzu nel presentare l’assegnazione dei contributi per le associazioni che si spartiranno il cartellone degli eventi da qui alla fine dell’anno. A disposizione ci sono circa 900mila euro, divisi in diversi ambiti, dalle grandi manifestazioni agli spettacoli di danza e teatro.

I criteri

I finanziamenti

Nella lista

Gli altri finanziamenti andranno alle associazioni “Forma e poesia nel jazz” (150 mila euro), vincitrice nella categoria “musica”, poi alla Asmed (100mila euro) per quanto riguarda la danza, agli Amici della musica (100mila euro) per il settore della tradizione culturale sarda, e al Teatro del sottosuolo (50mila euro), primo classificato nell’ambito del “circo contemporaneo”.

«Imparzialità»

La distribuzione dei fondi ovviamente non ha soddisfatto tutti: c’è chi avrebbe preferito il concerto di Billy Idol – il nome proposto da un altro organizzatore - e chi invece durante la conferenza stampa si è lamentato perché la scelta è ricaduta sulle stesse associazioni su cui si fonda da anni il cartellone estivo. «Questa è la dimostrazione della trasparenza e dell’imparzialità della nostra amministrazione, che ha selezionato anche chi ha lavorato con le precedenti giunte. Noi rappresentiamo tutti: chi ci ha votato e chi non lo ha fatto», è stata la risposta di Truzzu. Per quanto riguarda il mancato concerto di Billy Idol, «la commissione ha fatto le sue valutazioni: bisogna considerare che per lo stesso importo qualcuno è in grado di organizzare nove concerti invece che uno solo. Nel complesso, l’offerta culturale è di alto livello».

Le strutture

C’è stato il tempo per parlare anche degli spazi dedicati a spettacoli e concerti. “Cagliari dal Vivo 2022” si svolgerà con circa 200 appuntamenti tra i quartieri di Is Mirrionis, Sant’Avendrace, Mulinu Becciu, San Michele, Cep, Sant’Elia, Monte Mixi, Giorgino, Poetto e Pirri. Riaprirà i battenti pure l’ippodromo, che ad agosto ospiterà la finale del campionato di Serie A maschile e la Coppa Italia femminile di Beach soccer, e nei prossimi mesi anche qualche concerto. In campo anche il parco di Monte Claro, il lungomare di Sant’Elia e piazza San Michele. Non solo: «ci sarà il coinvolgimento», ha specificato l’assessora Picciau, «anche di attività commerciali e spazi privati».

Nella lista non c’è l’Anfiteatro romano, ma questo è un altro discorso.

