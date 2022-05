Concerti all’aperto, non si alza il sipario  

L’ampio spazio adiacente al Teatro Lirico è la fotografia paradossale di una città che, nonostante i cambi di colore politico, non riesce a valorizzare i propri pregi. Piazza Nazzari, dopo tante peripezie, era stata inaugurata due anni fa con una spesa di poco inferiore a un milione di euro. Per la precisione 133.000 per i lavori di manutenzione e 778.360 per gli allestimenti e le forniture un nuovo palcoscenico (due torri sceniche per luci e audio, un sistema di monitor audio e mixer audio per diffusione e registrazione multitraccia, un sistema di ricezione radiodigitale capace di riprendere 12 cantanti lirici, oltre a nuove attrezzature per i laboratori di sartoria e falegnameria del Teatro, sedute per la platea e materiali vari). Un bendidio che ha contribuito al successo di due stagioni di concerti curati dalla Fondazione del Teatro Lirico. Quest’anno, visti tempi, salirà sul palco il silenzio. Difficile programmare spettacoli di artisti di un buon livello che, in questo periodo, hanno già l’agenda completa.

La città è e sarà invasa dai turisti (le prenotazioni dei b&b sono più che una conferma) che non troveranno altro da fare che trascorrere la notte in qualche pizzeria o in un chiosco del Poetto. Troppo poco, anche perché l’apertura dello spazio di piazza Nazzari, annunciata dal sindaco e dall’assessore alla Cultura, sembra incerta per mancanza di fondi.

Un’altra estate senza note all’aperto. Sembra incredibile, ma il capoluogo della Sardegna non riesce ancora ad avere uno spazio adeguato per concerti e spettacoli. Niente anfiteatro, niente Arena grandi eventi di Sant’Elia. Niente di niente se non luoghi molto belli ma in grado di ospitare a malapena un centinaio di persone. Troppo poco per un’estate che voleva essere la pietra miliare di un passato recente da dimenticare prima possibile.

Un’altra estate senza note all’aperto. Sembra incredibile, ma il capoluogo della Sardegna non riesce ancora ad avere uno spazio adeguato per concerti e spettacoli. Niente anfiteatro, niente Arena grandi eventi di Sant’Elia. Niente di niente se non luoghi molto belli ma in grado di ospitare a malapena un centinaio di persone. Troppo poco per un’estate che voleva essere la pietra miliare di un passato recente da dimenticare prima possibile.

La città è e sarà invasa dai turisti (le prenotazioni dei b&b sono più che una conferma) che non troveranno altro da fare che trascorrere la notte in qualche pizzeria o in un chiosco del Poetto. Troppo poco, anche perché l’apertura dello spazio di piazza Nazzari, annunciata dal sindaco e dall’assessore alla Cultura, sembra incerta per mancanza di fondi.

Piazza Nazzari, la stecca

L’ampio spazio adiacente al Teatro Lirico è la fotografia paradossale di una città che, nonostante i cambi di colore politico, non riesce a valorizzare i propri pregi. Piazza Nazzari, dopo tante peripezie, era stata inaugurata due anni fa con una spesa di poco inferiore a un milione di euro. Per la precisione 133.000 per i lavori di manutenzione e 778.360 per gli allestimenti e le forniture un nuovo palcoscenico (due torri sceniche per luci e audio, un sistema di monitor audio e mixer audio per diffusione e registrazione multitraccia, un sistema di ricezione radiodigitale capace di riprendere 12 cantanti lirici, oltre a nuove attrezzature per i laboratori di sartoria e falegnameria del Teatro, sedute per la platea e materiali vari). Un bendidio che ha contribuito al successo di due stagioni di concerti curati dalla Fondazione del Teatro Lirico. Quest’anno, visti tempi, salirà sul palco il silenzio. Difficile programmare spettacoli di artisti di un buon livello che, in questo periodo, hanno già l’agenda completa.

Comune in ritardo

Maria Dolores Piacciau è l’assessora alla Cultura. «Quest’anno l’Ente lirico non allestirà il palco di piazza Nazzari come aveva fatto durante l’emergenza Covid. Dobbiamo provvedere noi». I tempi sembrano molto stretti, mesi fa avevate annunciato l’apertura. «Sì, siamo in ritardo, abbiamo cambiato tre dirigenti. La nostra volontà c’è tutta, ma dobbiamo capire se tra le pieghe del bilancio ci sono i fondi». Sarà un estate di silenzio? «Stiamo aspettando dal ministero un finanziamento da un milione per gli spettacoli». Ma gli spazi attrezzati non esistono. «Realizzeremo palchi in tutta la città, dalla Fiera e Is Mirrionis, per concerti all’aperto». Quando? «Da luglio a dicembre», afferma l’assessora.

L’Ente Lirico

Spazi ristretti e difficoltà per le scene. Il sovrintendente Nicola Colabianchi spiega perché quest’anno la Fondazione che dirige non installerà il palco del Comune. «Il palcoscenico da 12 metri è troppo piccolo per le nostre esigenze. La nostra attività sarà sviluppata all’interno del teatro lirico e nel territorio».

Poca chiarezza

Il grido degli organizzatori di concerti e spettacoli e di dolore. «Eravamo sicuri dell’allestimento di piazza Nazzari anche perché l’aveva promesso il sindaco Paolo Truzzu», dice sconsolato Nicola Spiga. «Anche l’assessorato alla Cultura aveva annunciato l’allestimento di piazza Nazzari. Due settimane fa – dice Serenella Massacci, di Vox Day – la telefona che ci ha fatto capire tutto: “stiamo cercando le risorse”». Regna lo sconforto. «Cagliari è una città morta», aggiunge Massacci.« San Saturnino, il chiostro di San Domenico e Marina Piccola. Siamo orfani dell’Anfiteatro, quelli spazi possono accogliere pochi spettatori», afferma Valeria Ciabattoni del Cedac.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata