«Concedetemi di visitare mio figlio in carcere» 

«Siamo preoccupati per mio figlio: è in carcere da diversi mesi e sta soffrendo. Avrebbe bisogno di vedere e incontrare suo padre. Ma io, avendo l’obbligo di dimora a Cagliari, non posso raggiungere il penitenziario di Uta perché si trova in un altro Comune. Ho chiesto più volte un permesso ma non mi viene concesso. Per questo lancio questo appello: autorizzatemi ad andare a trovare mio figlio in carcere». Mario Masala, 64 anni, per tutti semplicemente Mariotto, si rivolge al Tribunale di Sorveglianza nella speranza di ottenere un semplice permesso per uscire dal comune di Cagliari e poter così vedere e parlare di persona con Gian Filippo, uno dei suoi undici figli, attualmente in carcere a Uta.

Il comportamento

«Io e la madre siamo preoccupati», spiega Mariotto. «È a Uta da diversi mesi e nell’ultimo periodo sembra soffrire. Ha sbagliato ed è giusto che paghi: ma è un ragazzo bravo e sensibile, dunque la vita in carcere lo sta provando. Ho inviato molte richieste per ottenere il permesso di uscire dal Comune esclusivamente il tempo necessario per il colloquio. Seguirei tutte le indicazioni e comunicherei tutti i movimenti ai carabinieri». Da tre mesi però la risposta è sempre la stessa: autorizzazione negata. «Mi mancano ancora un po’ di mesi per finire di scontare la condanna», ricorda Masala. «Per il mio comportamento corretto ho ottenuto diversi benefici. Sto lavorando in un ristorante e da due anni e mezzo non ho avuto alcun problema. Non riesco a capire il motivo per cui mi venga negato il permesso per andare a trovare, ogni tanto, mio figlio in carcere».

Il passato

Per molti anni Mariotto Masala è stato definito un boss del quartiere di Sant’Elia: «Io un boss? Una fesseria. Cosa avrei fatto per essere dipinto in questo modo?», ha sempre ribattuto il 64enne. Nel 2018 è stato accompagnato in carcere per scontare un cumulo di condanne collezionate nel tempo per reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione dagli arresti domiciliari. E prima gli era stato sequestrato il suo “tesoretto”: case, società, locali e conti correnti. «Anche la natura dei reati che mi sono stati contestati», spiega Masala, «non rappresenterebbe un ostacolo all’autorizzazione. Non ho precedenti per spaccio, estorsione o accuse per associazione a delinquere. Insomma spero che la mia richiesta venga accolta». Il problema non sarebbe esistito se il carcere cagliaritano fosse stato ancora a Buoncammino, dunque nel Comune che Mariotto non può attualmente lasciare. «Ora qualche chilometro mi impedisce di raggiungere mio figlio e dargli il supporto e l’aiuto che merita e di cui ha bisogno. Anche perché, ne sono sicuro, Gian Filippo non commetterà più errori: questa esperienza gli servirà da lezione». Mariotto in cuor suo ha una speranza: «Ottenere dal Tribunale di Sorveglianza l’autorizzazione entro il 18 settembre».