Concas va all’attacco: «Mi hanno pugnalato dopo avermi offeso» 

«Scusate se sono stato eletto»: l’ormai ex sindaco di Arbus, Andrea Concas, sfiduciato presso la sede di un notaio da un suo assessore, da due consigliere di maggioranza e dai gruppi di opposizione, non si dà pace per il “tradimento” che di fatto ha impedito il confronto politico in Consiglio comunale, dove «avrei gradito che mi si dicesse in faccia cosa non avrei fatto. Mi hanno mandato via per aver vinto le elezioni del 2020. Vi chiedo scusa e vi ringrazio».

Un terremoto politico improvviso e inaspettato?

«Assolutamente no. I segnali di sofferenza nei confronti dell’amministrazione e della mia persona in particolare sono iniziati il 28 ottobre del 2020, il giorno dopo l’insediamento e il giuramento in Aula. Era palese che la minoranza, maggioranza uscente di centrosinistra, non avesse gradito la sconfitta da un gruppo vicino al centrodestra».

Si aspettava un lungo applauso?

«Certo che no ma almeno il rispetto che si deve alla scelta degli elettori. Quello che in questi mesi mi ha fatto più male sono state le offese nei miei confronti. Incapace, inadeguato, inconcludente, assenteista, queste le parole più gentili che in Aula sono state ripetute a mo’ di ritornello. E a dicembre la pugnalata più grossa».