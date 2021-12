Con Venezia Sassari deve voltare pagina 

Il coach Piero Bucchi presenta così il match: «È una partita ovviamente complicata contro una squadra esperta, giocatori e allenatore si conoscono bene da anni, hanno voglia di riscatto». Venezia è senza l'ala Daye e presenta due ex che a Sassari hanno vinto: Brooks protagonista nel tris del 2014/15 e Michele Vitali ha conquistato la seconda Supercoppa Italiana. Venezia non riesca ancora a trovare continuità, ma ha un organico che vale il terzo posto. Brava nei rimbalzi offensivi (11 di media) e nelle stoppate (3) è anche seconda solo a Milano per capacità di conquistarsi i tiri liberi (20).

In ogni caso, a prescindere dalla voglia di rivalsa di entrambe e dalla fame di punti-salvezza del Banco, la sfida accende la rivalità sportiva più sentita degli ultimi tre anni, dove le due squadre si sono affrontate sempre nei playoff scudetto (tranne il 2020 dove il campionato si è interrotto) e Venezia ha sempre vinto la bella in casa.

Sassari. Se Sassari piange, Venezia non ride. Eliminata dalla Champions e con sei sconfitte di fila in campionato, la Dinamo gioca domani al Taliercio di Mestre (ore 20.45) contro Venezia, che in EuroCup ha 2/6 e in campionato ha perso contro Brescia, finendo ai limiti della Final 8.

L'avversaria

Serve una vittoria

Non è certo l'avversaria più semplice per interrompere la serie nera, ma il Banco ha bisogno come l'aria di un successo per riprendere fiducia. Il tecnico Piero Bucchi accantona il flop col Prometey: «Noi veniamo da una brutta gara che confesso mi ha sorpreso, però voglio pensare che sia un incidente nel percorso di crescita e anche noi abbiamo voglia di rivalsa. Abbiamo avuto un approccio troppo morbido, ma l'atteggiamento è collaborativo e i ragazzi sono consapevoli di aver fatto male, quella sconfitta è uno schiaffo che può farci bene e adesso possiamo concentrarci solo sul campionato». Bucchi ammette che dentro l'area Sassari ha uno dei problemi più vistosi: «Mekowulu è un buon giocatore ma non è un centro dominante, quindi dobbiamo aiutare tutti a rimbalzo ed essere più duri, anche più cattivi come intensità, perché occorre una pallacanestro anche sporca, occorre sacrificarsi di più». In forse ancora Stefano Gentile, che ha saltato le ultime due partite perché dolorante dopo una botta ricevuta in allenamento.

