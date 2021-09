Con “Spogliarello” di Buzzati  riapre il Teatro senza quartiere  

Ci si arriva tramite una leggera salita percorsa al contrario in via Argentiera o a un breve tratto in pianura poco dopo il vivace mercato di via Quirra sulla destra. C’è chi quasi non lo nota passando fugacemente nel vicoletto in cui spunta e chi, invece, incuriosito si avvicina. Il Teatro del Segno in via Quintino Sella è uno dei punti più importanti di Is Mirrionis, il quartiere più popolato di Cagliari con i suoi 13000 abitanti dalle storie variegate, a tratti buffe, a tratti drammatiche.

La ripresa

Dopo due anni di stop e con gli echi di una pandemia che suonano ancora vicini, il teatro di Stefano Ledda è pronto a lanciare la quarta edizione del progetto “Teatro senza quartiere” cominciato nel 2017 e interrotto nel 2020 a causa del Covid-19. La rassegna, presentata ieri nel teatro nato grazie alla preziosa collaborazione con la parrocchia di Sant’Eusebio, prevede una prima parte autunnale ben definita e una seconda tranche, presumibilmente in primavera, ancora in fase di ideazione. Si comincia il 9 ottobre, replica il 10, con lo “Spoglierello” di Dino Buzzati, regia di Marco Nateri e con la partecipazione di Marta Proietti Orzella e Alessandra Leo. Il 24 sarà la volta di “100 per cento Nino Rota” di Anna Lisa Mameli, un tributo a uno dei più influenti compositori della storia del cinema, grazie al suono raffinato di un insieme di musicisti come Remigio Pioli alla fisarmonica, Simone Floris ai fiati, Corrado Aragoni al pianoforte. Il mese si chiuderà con “Bachisio Spanu, epopea di un contadino sardo alla grande guerra”, tratto da “Un anno sull’Altipiano” di Emilio Lussu, con la regia di Marco Parodi e protagonista Giovanni Carroni. Novembre verrà inaugurato il 13 con “Volevo vedere il cielo” di Massimo Carlotto con protagonista Miana Merisi, la partecipazione di Francesca Cara e regia di Maria Assunta Calvisi mentre il 20 e il 21 ci sarà “Il sistema periodico”, tratto dalle opere e dalle interviste di Primo Levi, con Stefano Ledda in veste di regista e attore, oltre che curatore delle luci di scena e dei costumi, e le musiche originali dal vivo di Juri Deidda.

Linguaggio

Una quarta edizione di una rassegna diventata un appuntamento fisso per gli abitanti del quartiere, che quest’anno punta su un linguaggio contemporaneo e una particolare attenzione sulla drammaturgia moderna. Ma i progetti non terminano qui. «Da ottobre a maggio», racconta Stefano Ledda, «faremo il laboratorio “Monologarte” incentrato sulla preparazione e interpretazione dei monologhi, mentre a metà marzo organizzeremo “Vieni all’opera al Teatro Tse” in collaborazione con l’Orchestra Wendt: un appuntamento che si terrà ogni due settimane e che punta alla valorizzazione dell’opera lirica». Iniziative finite? «Certo che no», sorride Ledda. «Con il centro StraKrash in via Brianza faremo un laboratorio sul metodo di studio per i ragazzi, a maggio invece riprenderemo “Teatro e Marmellata” progetto dedicato ai bambini e collaboreremo con la Compagnia dei ragazzini di Monica Zuncheddu per “Amleto on the street”: tramite un Qr code scansionabile dal cellulare le persone potranno vedere i monologhi di Amleto interpretati in vari punti di Is Mirrionis». Una Is Mirrionis pronta a scrollarsi di dosso gli stereotipi che gravano su di essa, in cui si elevano i palazzi affollatissimi di via Pertusola e via Ciociaria dai mattoni color arancio sbiadito che sembra vogliano sfiorare il cielo. Un rione che ha cambiato volto ma ha mantenuto la sua integrità, brusco con chi è prevenuto ma gentile con chi sa apprezzarlo. Un crocevia di persone che si sfiorano e inconsapevoli danno vita a uno spettacolo popolare raro, più forte delle zone d’ombra e desideroso di creare una alternativa solida a un isolamento che non ha scalfito una dolcezza che ancora troppo pochi sanno cogliere.