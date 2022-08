Con Nandez in campo è un’altra storia 

Minuto 10 del secondo tempo, il Cagliari sotto di un gol a Como ha bisogno di lui. E lui, Nahitan Nandez da Maldonado, scatta sull'attenti e si getta nella mischia. El Leon ha ancora le unghie poco affilate, ma va a ruggire in ogni zona del campo. Alla fine, arriva il pareggio dell'amico e connazionale Gaston Pereiro e Nandez è contento. Una gioia espressa ieri via social, al rientro a casa: «Non vedevo l'ora di tornare a giocare, ne avevo bisogno. Buon punto per iniziare il campionato, grazie ai tifosi che ci hanno accompagnato».

El Leon è tornato

Poche parole prima di entrare in campo, qualche indicazione tattica e via. Anche perché tra Fabio Liverani e l'uruguaiano l'intesa è nata fin dal primo allenamento ad Asseminello. A Como Nandez si è sistemato prima esterno sinistro alto, in un 4-2-4 poi trasformato in 4-2-3-1, poi ha traslocato sul lato destro, gettando in campo rabbia e carica agonistica. Uno dei pochi superstiti di quella maledetta partita a Venezia, in una serata in cui i fantasmi sono stati scacciati via solo al 93'. Anche grazie al Leon di Maldonado, che sarà forse solo al 40-50%, ma in questo Cagliari che somiglia ancora a un cantiere aperto basta e avanza. Almeno per iniziare.

Le coccole di Liverani

Lo sanno i compagni, lo sa soprattutto l'allenatore. Che nella sua squadra cerca leader, trascinatori, punti di riferimento. Tutte figure che Liverani ha trovato in Nandez. Un colpo di fulmine, quello scoccato tra i due, che fin dai primi giorni di lavoro ad Asseminello parlano, scherzano e si capiscono al volo. A Como la tentazione di inserirlo subito nell'undici titolare c'è stata, poi Liverani ha preferito il gruppo, facendo giocare in mezzo Deiola, con più allenamenti nelle gambe. Ma nella ripresa, Nandez è andato a fare la guerra e, da martedì, verrà registrato dal tecnico come titolare intoccabile per la sfida di domenica alla Domus contro il Cittadella.