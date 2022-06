Con Lukaku c’è anche Asllani 

«Sono davvero felice di essere qui». La seconda esperienza di Lukaku all'Inter è iniziata prestissimo, ieri mattina alle 6.30 con l'arrivo a Linate. Il belga, che i nerazzurri riprendono in prestito oneroso dal Chelsea (otto milioni più bonus) un anno dopo, ha poi svolto le visite mediche salutato da tanti tifosi, entusiasti per il grande ritorno. Come lui ha firmato il contratto Asllani, preso dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto. L’Inter ieri ha chiuso anche una doppia uscita: nel tardo pomeriggio Sensi ha accettato il Monza in prestito secco e a ore può arrivare l'ufficialità, mentre Esposito va all'Anderlecht. Marotta aveva detto che entro oggi avrebbe completato gli acquisti e le tempistiche sono più o meno rispettate: con Bellanova che farà le visite lunedì il grosso è fatto. Restano Bremer (ed eventualmente Milenkovic, se per Skriniar dovesse arrivare l'offerta giusta da Chelsea o PSG) e soprattutto Dybala, per il quale prima devono partire Sánchez e uno fra Correa e Dzeko. Un'attesa, quella per l'argentino, che per ora non trova altri inserimenti: solo voci su Atlético Madrid, Milan e Roma.

Nuovo obiettivo

Sfumato Renato Sanches, che andrà al PSG, il Milan ha messo gli occhi su Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. L’attesa per i rossoneri è però tutta per gli uomini mercato Maldini e Massara: sono entrambi in scadenza oggi, il rinnovo doveva essere una formalità ma non è arrivato e questo ha rallentato tutte le trattative, con Origi unica eccezione solo perché con lui l’accordo c’era da tempo. Inizio luglio dovrebbe vedere invece gli annunci per Di María e Pogba alla Juventus, mentre per Cambiaso del Genoa i tempi sono ancora più brevi. Sempre da monitorare la situazione de Ligt, anche se il Chelsea ha un’alternativa pronta dalla Serie A: Koulibaly. Manca poco per Frattesi alla Roma: da limare solo alcuni dettagli col Sassuolo, i giallorossi a centrocampo gli faranno spazio cedendo Veretout e Villar. E resta sempre il dubbio Zaniolo.

Monza scatenato

Attivissimi i brianzoli, chiamati a costruire la squadra per il loro primo anno in Serie A. Dopo Carboni, Cragno e Ranocchia, oltre a Sensi, è vicinissimo anche Casale del Verona, uno dei difensori che si sono messi maggiormente in mostra nell'ultima stagione. Già oggi possibili le visite mediche, per un trasferimento da circa dieci milioni di euro. Il prossimo obiettivo sarà Candreva della Sampdoria, dai blucerchiati (che possono sostituirlo con Orsolini del Bologna) piace anche il difensore Yoshida. Rimane sempre Pessina però il sogno di Galliani, mentre per Pinamonti la trattativa appare essersi arenata ed è l'Atalanta la squadra che lo sta puntando con maggiore attenzione (ma c'è ancora distanza con la valutazione fatta dall'Inter). Visite mediche per Piccoli col Verona, arriva dall’Atalanta. Potrebbe a sorpresa trovare Barák come compagno di squadra, ora più vicino a restare, forse non Cancellieri su cui spunta la Lazio. Stop per Pezzella al Bologna, Zurkowski può restare a Empoli. La Salernitana ha riscattato Bohinen e rinnovato con Lassana Coulibaly.