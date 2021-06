con Luiu è tripletta sarda 

La ciliegina sulla torta di un'edizione dei Tricolori Juniores e Promesse allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto da ricordare per l’atletica sarda: Massimiliano Luiu vince il titolo nel salto in alto Under 20, ieri nella giornata conclusiva della rassegna, portando a tre le medaglie d’oro per l’Isola dopo il trionfo di Riccardo Spanu sui 3000 tra gli Juniores e la vittoria di Jhonatam Maullu nel giavellotto Promesse.

Luiu sa leggere la gara e con maturità capisce che saranno pochi i salti da fare per bissare il successo dell’anno scorso: esordisce a 2 metri netti e al primo tentativo supera la misura. Le condizioni sono ottime, il vento è assente ma un caldo secco rende la competizione nervosa. L’alfiere della Libertas Sassari alza l’asticella a 2,08 e sbaglia i primi due tentativi: la tensione aumenta ma l’adrenalina e la fermezza di Luiu prevalgono: la terza volta è quella buona per un risultato che vale il secondo titolo di categoria stagionale dopo il trionfo alle Indoor. «Sto soffrendo alla schiena da giovedì scorso, per questo con il mio tecnico Crescenzio Carboni abbiamo deciso di fare meno salti», racconta Luiu con tono di voce sereno e pacato di chi sa di poter valere tanto e aspetta solo l’occasione propizia per raccogliere i frutti dell’impegno profuso. «Saltando meno, la stanchezza è meno intensa di conseguenza migliora l’efficienza del salto. Sono abbastanza soddisfatto, conoscevo già l’impianto di Grosseto e mi sono trovato bene in pedana». Prossimi obiettivi? «Non farò i Tricolori Assoluti, gareggerò direttamente a luglio agli Europei Juniores a Tallin e poi ai Mondiali di categoria ai Nairobi».

Gli altri risultati

Nel salto con l’asta bene Luca Barbini (Atl. Lecco) settimo tra gli Under 23 con 4,60, ottimo settimo posto anche per lo Juniores Francesco Piras (Atletica Uras) che nel lancio del disco realizza l’egregia misura di 45,31. Sui 200 metri Promesse bravo Oliver Comoli (Atl. Olbia) che si piazza ottavo con il nuovo personale di 21”45.

Ottime notizie per Leonardo Porcu, ostacolista dell’Atletica Oristano: il 14”14 ottenuto sabato sui 110hs Juniores (5° posto) vale il minimo per gli Europei di categoria