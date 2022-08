Con Lorenzo Scano ecco la Cagliari noir e della Malamovida 

«I gruppi di malandrini esistono da sempre, così come la movida che sfocia in rissa tra i tavolini di un bar o fuori da una discoteca. La differenza tra quelli del passato, anche recente, e quelli moderni, è che questi ultimi sono figli dell’era dei social, che considerano reale più della realtà stessa, quindi sui social non solo nascono e crescono ma spiattellano tutto, anche attitudini e condotte criminali, un comportamento non particolarmente intelligente, oltretutto, dato che consente alle forze dell’ordine di perseguirli con estrema facilità».

«Andate in piazza Matteotti e fatevi un giro a qualsiasi ora del giorno, oppure in piazza Garibaldi tra le 18 e le 20 e guardate chi si raduna sui gradoni della Riva, o ancora, anziché mollare i vostri figli fuori da una discoteca del Poetto, entrateci insieme, e chiedete loro di presentarvi Filippo, Davide e Chanel. Esistono davvero e li incontrate, li incontriamo, ogni giorno, per strada, nelle piazze e sugli autobus».

“Via libera” è un romanzo recente. E di grande successo. Fa scoprire e mette a nudo le giovani generazioni, spesso smarrite e figlie della noia e dei social, incapaci di distinguere e distinguersi, superficiali anche nei sentimenti. Una storia toccante, da leggere necessariamente perché racconta Cagliari. Da domani “Via libera” di Lorenzo Scano è disponibile al prezzo di 4,50 euro oltre il costo del quotidiano.

Chi sono i “ragazzi terribili” protagonisti del libro?

Nelle pagine di cronaca del quotidiano si parla spesso di Malamovida e baby gang. Qual è il suo punto di vista su questo disagio giovanile.

«I gruppi di malandrini esistono da sempre, così come la movida che sfocia in rissa tra i tavolini di un bar o fuori da una discoteca. La differenza tra quelli del passato, anche recente, e quelli moderni, è che questi ultimi sono figli dell’era dei social, che considerano reale più della realtà stessa, quindi sui social non solo nascono e crescono ma spiattellano tutto, anche attitudini e condotte criminali, un comportamento non particolarmente intelligente, oltretutto, dato che consente alle forze dell’ordine di perseguirli con estrema facilità».

Quali sono i temi centrali del romanzo?

«La Cagliari di oggi, Cagliarifornia, come l’hanno ribattezzata e resa celebre gli AlterEgo. Una Cagliari cosmopolita e turistica, che sembra vivere solo di aperitivi e vestiti alla moda, con la movida che non si fa più solo di venerdì ma sette giorni su sette. Una città di questa impronta, ovviamente, cela dei lati oscuri e sono quasi tutti riconducibili alla droga, l’unico, vero, grande allarme sociale che riguarda non solo il capoluogo ma tutta la Città Metropolitana».

La sua scrittura è una voce coinvolgente. Le propongo dei nomi: Atzeni, Pasolini, Tondelli. Ha un punto di riferimento letterario?

«Sergio Atzeni ha influenzato fortemente sia le tematiche che tratto sia lo stile con cui le affronto. È stato l’apripista di una narrazione incentrata su una Cagliari non più provinciale ma urbana e dei fenomeni sociali nonché criminali che la riguardavano all’epoca e che non sono poi tanto diversi da quelli odierni. “Wilson. Ma davvero a Cagliari non lo conoscete? Vero è che a Cagliari diventano famosi soltanto gli scemi...” Poi, il punto di riferimento a cui tendo come autore di noir, è un americano, probabilmente il più forte noirista dei nostri tempi, insieme a James Ellroy, e sto parlando di Don Winslow».

“Via libera” ha anche una sua colonna sonora. Anzi, una playlist.

«Fondamentale, direi. Ho scritto il romanzo ascoltando ossessivamente le canzoni che vengono via via citate tra le sue pagine. Quando scrivo, questo mondo e quello del romanzo si mischiano e diventano una cosa sola, e io tendo a prendere le “trasse” di questo o di quell’altro personaggio, cambio anche modo di vestirmi, e non sto scherzando. Per una immersione di questo tipo, totalizzante, la musica è imprescindibile perché crea un’atmosfera costante. L’atmosfera del libro, appunto».

C’è sempre una via di riscatto per chi imbocca una strada pericolosa?

«Certo che c’è. Ma bisogna anche volerla intraprendere. Ho amici che in gioventù si sono immischiati in storie simili a quelle in cui si immischiano i ragazzini terribili del romanzo e c’è chi è riuscito a uscirne e chi no. Chi ce l’ha fatta è perché oltre a essere aiutato l’ha voluto. Ha voluto allontanarsi da certa, chiamiamola così, melma. Prima di andarci a fondo definitivamente».

© Riproduzione riservata