Con lo skate su un’auto: morto 

È morto a 22 giorni dall’incidente. Emanuele Onnis, skater trentenne di Furtei, era ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, prima in Rianimazione poi nel reparto di Neurologia dove ieri il suo cuore ha smesso di battere.

La dinamica

L’incidente è del 3 agosto. Emanuele Onnis si trovava sulla strada che dal centro abitato conduce all’ex miniera d’oro, sul retro della sua tavola aveva agganciato una videocamera per documentare le sue acrobazie: invece il filmato sequestrato dai carabinieri della stazione del paese intervenuti sul posto lo immortala mentre con lo skate si schianta contro un’auto che procedeva in senso contrario. La strada teatro dell’incidente è una striscia d’asfalto in cui si alternano pochi rettilinei e molte curve, proprio all’uscita da una di queste Emanuele Onnis si è scontrato contro il mezzo guidato da un ingegnere impiegato nella centrale alle porte del paese.

Il paese

Nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l’autopsia: non è escluso che del caso si occupi la Procura. Per questo gli orari dei funerali che verranno celebrati a Furtei ieri non erano ancora stati fissati. Ieri non appena la notizia è arrivata in paese si sono rincorsi anche sui social i messaggi di cordoglio per la famiglia. In tanti hanno espresso vicinanza alla madre di Emanuele, di Furtei, e al padre, originario di Sanluri. Al loro dolore si unisce anche il sindaco Nicola Cau: «Non posso che esprimere la vicinanza mia e di tutto il paese alla famiglia di Emanuele Onnis. La morte di un giovane colpisce tutta la comunità che ora vive un momento triste e doloroso, ancora di più perché Emanuele era un ragazzo molto conosciuto e ben voluto da tutti».

Le passioni

Il profilo Facebook del trentenne lo racconta come un giovane dalle tante passioni: le foto sui social lo mostrano impegnato a volteggiare sullo skate, seduto sulla sabbia bianca a guardare il mare. E poi: i tatuaggi, le serate con gli amici, i viaggi e la dedizione per il lavoro. Da qualche tempo si occupava dei terreni di famiglia, produceva miele e altro a chilometro zero. Innamorato della Sardegna e del suo paese, quel paese che ora si prepara a dirgli addio.

