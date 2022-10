«Con le campane compongo sonate» 

Angela Merici, 60 anni, maestra elementare, è l’unica campanara donna del Medio Campidano. Residente a Serrenti, suona le campane di Lunamatrona, suo paese natale. La sua passione nasce qualche anno fa, quando all’età di 52 anni decide di tornare sui libri per prendere la laurea e la scelta ricade sul corso di Etnomusicologia al Conservatorio di Cagliari. «Inizialmente la tesi di laurea era sul rosario cantato di Lunamatrona – racconta Angela –, poi, durante le mie indagini sul campo mi sono imbattuta nei campanari e così ho iniziato ad avvicinarmi a quest’arte e oltre a cambiare l’oggetto della tesi, ho imparato a suonare le campane».

Le prime difficoltà

È stata lei la prima donna a iscriversi all’associazione Campanari di Sardegna, i “Sos jacanos de Sardigna”, nel 2013. «Nove anni fa, al mio primo raduno, ho intervistato tanti campanari per il lavoro di tesi – spiega Angela, che racconta le difficoltà di imparare questo mestiere –. Bisogna studiare tante cose, dalla postura alla posizione delle mani. In quell’occasione mi dissero che molto presto avrei suonato anche io e la prima volta che lo feci ero spaventata perché il primo tentativo dev’essere quello buono, infatti con le campane non si può fare pratica come si fa per uno strumento musicale, si suona direttamente in occasione di una processione quindi davanti a un pubblico che ascolta». Un’arte sempre più rara, in quanto molti campanili sono ormai dotati di campane automatiche, e a rendere ancora più speciale questa pratica è la totale oralità con la quale viene trasmessa: «Dapprima ho iniziato seguendo le processioni, negli anni successivi guardavo i campanari suonare. Si impara così, prima si guarda, si cerca di memorizzare il ritmo e i movimenti, e poi si prova. È un modo di imparare molto diverso rispetto a quello scolastico al quale siamo abituati». I campanari dell’associazione suonano le campane a mano durante le processioni e in qualche paese si suonano ancora tutti i giorni per scandire le ore della giornata.

“Arrapicu”

Angela Merici suona le campane di Lunamatrona nelle ricorrenze religiose più importanti dell’anno e oltre alle sonate ricorrenti, diverse da paese a paese, ogni campanaro ha il proprio “Arrapicu”, ossia la sonata individuale: «C’è un ritmo di fondo regolare e ogni campanaro la personalizza un po’. La mia è nata dopo aver ascoltato gli altri campanari, ho ripreso un po’ dall’uno, un po’ dall’altro, e poi ho fatto un mix creando la mia sonata». Angela esorta a seguire le proprie passioni: «Non mi fermo davanti a niente, se voglio imparare qualcosa lo faccio e questo mi rende felice».