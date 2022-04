Con le barche naviga il turismo 

Una crescita che da dieci anni a questa parte non conosce crisi, e se il Covid si è fatto sentire in termine di calo del fatturato non ha inciso per nulla sul numero di occupati. Le aziende della nautica hanno continuato a investire e ad assumere e l’hanno fatto soprattutto con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2022 gli occupati nella filiera nautica sono 3.534, nel core (cantieristica e manutenzione) 970 secondo i dati illustrati dall’Aspal alla Fiera nautica di Sardegna nella Marina di Olbia. Una vetrina ma anche un luogo di dibattito dove in questi primi tre giorni si sono intrecciati i temi più importanti di un settore strategico per la Sardegna.

Nautica volano turistico

Assonautica esulta per la recente adozione di un ordine del giorno da parte della Conferenza delle Regioni che invita il governo a riconoscere la nautica da diporto come vero e proprio segmento turistico e le strutture portuali, gli approdi turistici e le società di charter come strutture ricettive e società di servizi turistici. Un passaggio che ha numerose implicazioni giuridiche ed economiche.

Ma l’impatto sul turismo è tutto nei numeri contenuti nel rapporto Aspal. Tutto il settore cresce ma è la filiera, le attività del turismo, dei servizi e del commercio, a essere cresciuta di più: conta quest’anno 3534 addetti (contro i 3330 dello scorso anno), di questi 2616 sono impegnati nelle attività turistiche, 686 in quelle manifatturiere, 232 nel commercio. I lavoratori del core sono 970 (100 in più dello scorso anno) quasi equamente divisi tra cantieristica e manutenzione. Un altro dato rilevante è la diffusione nel territorio degli occupati: quelli della cantieristica sono concentrati soprattutto nel nord-est dell’Isola con la base più forte ad Olbia, mentre i posti di lavoro del turismo e dei servizi, pur avendo numeri più alti nel comune gallurese, a Sassari e a Cagliari, sono più diffusi su tutto il territorio regionale. I contratti, in tutto il comparto, sono prevalentemente a tempo indeterminato con punte che superano l’ottanta pr cento.

Un nuovo master