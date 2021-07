Con l’auto nella voragine, donna in ospedale 

Stava andando dagli anziani genitori che accudisce ogni giorno, quando la strada è sprofondata con ogni probabilità a causa di una perdita idrica. Giuliana Orrù, 57 anni di Sestu, è stata portata ieri mattina al pronto soccorso dopo essere finita con la sua auto in una voragine che si è improvvisamente aperta in via Siotto, una strada che era stata di recente riasfaltata.

Il racconto del marito

A raccontare cos’è accaduto è il marito della donna, Antonio Piras, geometra ed ex assessore comunale. «In quella zona vivono i genitori che mia moglie accudisce ogni giorno», racconta, «stava andando proprio in farmacia a prendere dei medicinali per loro, quando all’improvviso la strada ha ceduto». La Lancia Ypsilon su cui viaggiava la 57enne, poco prima delle 11 di ieri, è così finita con una ruota nella voragine, riportando gravi danni al motore e alle sospensioni. A parte il grande spavento, anche Giuliana Orrù è poi finita al pronto soccorso per le conseguenze del trauma dovuto all’impatto.

Vigili in ritardo

Polemiche per i ritardi nell’intervento delle forze dell’ordine. «Ho chiamato io stesso la polizia locale, ma dopo un’ora non era ancora arrivato nessuno», prosegue l’ex assessore ai Lavori pubblici della prina giunta guidata da Aldo Pili, «a quel punto ho chiamato i carabinieri di Sestu e poi alla fine il 112. Una pattuglia di vigili è arrivata solo dopo quasi due ore. È sconcertante vedere lo stato delle strade e quest’incidente poteva avere conseguenze ben più drammatiche». Nel frattempo la moglie del geometra è stata visitata e medicata al pronto soccorso, mentre in via Siotto sono intervenuti anche gli operai per transennare il punto dove si è aperta la voragine.

Polemiche sui social

Dopo poche ore le foto dell’incidente erano già sui social, dove è divampata una polemica proprio sulla situazione della viabilità. Già nei giorni scorsi erano arrivate numerose lamentale legate ai tagli stradali e ai cantieri per la sistemazione della rete del gas e della fibra ottica, ma anche per i rattoppi che hanno interessato tutta la città. «Questa è il risultato dell’incuria e del degrado», scrive Patrizia Saba Loi su Facebook, mostrando le immagini della voragine colma d’acqua. «Sempre in via Siotto il fiume carsico ha scavato sotto l’asfalto». Proprio nella stessa strada del cedimento, nei giorni scorsi sarebbe comparsa una perdita idrica poi sistemata dagli operai. «Ormai le strade di Sestu sono un percorso di guerra», protesta Luciano Follesa, appassionato di motociclismo e propietario di una Ducati, «se invece di un’auto ci fossimo finiti noi in una voragine simile, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ma anche tante altre strade, seppure non con voragini, sono pericolose per via dei tagli stradali».

La replica

Ieri pomeriggio è poi arrivata la replica dell’amministrazione. «L’incidente di via Siotto è stato generato da una copiosa perdita d’acqua che, evidentemente, ha svuotato il sottosuolo, facendo cedere l’asfalto», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore alla Viabilità, «speriamo che le conseguenze per la signora coinvolta siano di lieve entità e le auguriamo una pronta guarigione. Ci rammarica, però, che le diverse sollecitazioni del nostro Ufficio tecnico ad Abbanoa non abbiano trovato pronto riscontro in un intervento risolutivo. Io stesso ne ho fatta una al servizio guasti».

Da qui la protesta del Comune. «Ci viene da pensare», conclude Bullita, «che ci fossero diverse emergenze e che quindi Abbanoa abbia valutato come meno urgente quella di Sestu. Questo non ci conforta e chiediamo quindi più attenzione alle segnalazioni, affinché episodi come questo non si ripetano più».

