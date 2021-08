Con l’asilo nel bosco i bambini imparano immersi nella natura 

Promuovere e incoraggiare l’educazione scolastica stando a stretto contatto con la natura. Stimolare i bambini a scoprirla, viverne i colori e i profumi mentre si gioca si esplora, si impara e si convive con i ritmi del bosco e degli animali durante i mesi che, diversamente, gli alunni trascorrerebbero in un’aula chiusa. È il progetto ideato dall’associazione “L’officina delle fate Oikos” per genitori e bambini tra i 2 e 6 anni che desiderano sperimentare i benefici della vita all’aria aperta, immersi in un contesto naturale nella località Gruxi Lilius, campagna di Quartucciu, vicino al parco acquatico Diverland.

L’obiettivo

«Oikos in greco significa famiglia, e la nostra associazione con questo progetto vorrebbe dare supporto proprio alle famiglie», spiega Erika Rizzi, presidente dell’associazione, «i più piccoli, senza zaino e grembiule, vivono in una condizione di libertà protetti da un ambiente sicuro. Toccano, sperimentano, creano individualmente e in gruppo osservando ed emulando la natura». Stimolare l’autonomia dei bambini, il loro sviluppo emotivo e affettivo, corporeo, cognitivo ed etico sociale con attività sempre diverse che seguono la ciclicità delle stagioni: questi gli obiettivi del progetto misurati sui diversi bisogni dei piccoli partecipanti. «La maestra dell’Officina delle Fate è la natura, assistita da falegnami, apicultrici, cuoche e cuochi, contadini e altri che mostreranno il fascino del proprio lavoro quotidiano e svolgeranno laboratori e percorsi a tema. Inoltre, musica, lettura e arte fanno parte significativa delle giornate dei piccoli allievi».

Dal Nord Europa

L’Asilo nel bosco è una nuova forma di apprendimento scolastico che, dopo il successo nel Nord Europa, sta prendendo piede anche in Sardegna. Solo nel territorio di Quartucciu oggi sono presenti due attività di questo tipo ed entrambe hanno un grande successo. «Per me è il primo anno, ho diverse esperienze legate però a brevi periodi», aggiunge Rizzi, «ma visto l’entusiasmo e la buona riuscita del progetto ho deciso di avviare un percorso più lungo che venerdì presenterò ai genitori interessati». Durante le giornate i piccoli alunni potranno giocare, socializzare, confrontarsi e condividere emozioni e divertimento. «I bambini sono incoraggiati a divertirsi, sperimentare, esplorare un ambiente immerso nel verde. Ma le fate non sono le uniche creature magiche presenti all’officina, i nostri ospiti dovranno aiutarci nella cura dei nostri animali e contribuire anche alla raccolta quotidiana delle uova, oltre che imparare a coltivare l’orto e, in seguito, occuparsi della raccolta di ortaggi e frutti».

Il ciclo delle stagioni

Si sfidano freddo e caldo familiarizzando con le stagioni, scoprendone segreti e peculiarità, imparando a convivere con i cambiamenti climatici e tutelando il proprio lavoro quotidiano. «Si apprende il segreto del ciclo della vita: attraverso la semina, la coltivazione, la cura delle piante si comprende il ciclo della vita e si scopre il prezioso talento “del prendersi cura”. Trascorrendo giornate in mezzo al verde a contatto con valori semplici e concreti, impegnati in laboratori e attività, i piccoli vengono sensibilizzati al fascino della natura».

RIPRODUZIONE RISERVATA