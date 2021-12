Con la Virtus servirà una super Dinamo 

Campione d'Italia, vicecapolista imbattuta in casa, prima in attacco, rimbalzi e assist. Sulla carta stasera alla Segafredo Arena (ore 17.30) non ci sarebbe confronto. Eppure l'anno scorso la Dinamo fece il colpaccio per 83-78. Il pronostico resta per la Virtus Bologna che prima della sosta ha anche superato Brindisi. Eppure Sassari ha due carte da giocare: la tranquillità di chi ha tutto da guadagnare e poco da perdere e l'innesto del nuovo play Gerald Robinson. «Voglio vedere in campo i miglioramenti mostrati dai ragazzi in settimana», ha sottolineato il nuovo coach Piero Bucchi, alla prima vera partita dopo l'esordio contro Napoli con alle spalle solo pochi allenamenti.

I duelli

Nel confronto tra "piccoli” è la chiave del match, posto che dentro l'area la squadra di Piero Bucchi potrà solo provare a limitare la stazza e la potenza di Tessitori (ex di giornata insieme a Gentile, che è stato a Bologna), Jaiteh, ma anche delle ali Hervey e Alibegovic che hanno maggiore predisposizione di Bendzius nel pitturato. La Virtus ha quattro play: il genio Teodosic e i nazionali Pajola e Mannion, un mastino in difesa il primo, grande talento offensivo il secondo. Più Ruzzier, che era stato anche considerato dalla Dinamo in chiave di mercato di riparazione. Possono comporre coppie esplosive. L'arrivo di Robinson e il ritorno di Kruslin consente però al tecnico Bucchi di poter replicare con coppie altrettanto talentuose o ruvide, con Gentile e Logan che dall'arrivo dei due nuovi acquisti possono trarre benefici in attacco. Tutto da vedere il duello in ala piccola tra Burnell e Weems, che con quasi 18 punti col 58% da tre è il migliore realizzatore della Virtus.

Giornata e calendario

Giocano più tardi le ultime due della classe: Pesaro ospita Varese, mentre la Fortitudo Bologna è di scena a Cremona. Una vittoria di una delle due renderebbe ancora più problematica la classifica di Sassari in caso di sconfitta, ma ormai almeno il girone d'andata va interpretato pensando alla salvezza più che a un problematico ingresso nella Final 8 di Coppa Italia.