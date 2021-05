Con la roncola contro il padre, giovane in cella 

Due sono finiti in cella a Massama, uno è agli arresti domiciliari. Con questi provvedimenti del giudice si sono chiusi episodi avvenuti in città a distanza di pochissimi giorni. Il denominatore comune è sempre lo stesso: minacce e persecuzioni nei confronti dei familiari o delle persone conviventi. Il fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze tra le mura domestiche è in costante aumento anche nell’Oristanese, dove nei primi mesi dell’anno gli episodi sono stati accentuati pesantemente anche dalla pandemia. Lo scorso anno la Questura di Oristano aveva richiesto alla magistratura per ben 14 volte l’applicazione del cosiddetto “Codice rosso”, per le violenze di genere.

A Silì

L’episodio più grave è accaduto domenica scorsa a Silì ed è costato il carcere a Davide Vargiu, 25 anni. Dai primi accertamenti sembra che le liti tra padre e figlio fossero abbastanza frequenti, spesso innescate anche dall’abuso dell’alcol. Domenica mattina il giovane, dopo aver alzato nuovamente il gomito, è rientrato a casa ubriaco e dopo una vivace discussione ha minacciato con un coltello i genitori. Non pago di quanto aveva fatto, e in preda a una violenta crisi di nervi, ha danneggiato con una sedia anche l’auto del padre. Infine, ha minacciato i genitori con una roncola. Il tempestivo intervento degli agenti della squadra Volanti della Questura ha evitato il peggio. Il giovane quindi è stato fermato e ora si trova nel carcere di Massama.

La droga

Poche ore prima, ad Oristano, gli agenti della Mobile, diretti dal commissario Samuele Cabizzosu, avevano arrestato anche Francesco Solinas, 28 anni. Il giovane dopo aver violato gli arresti domiciliari (era stato condannato dal Tribunale per rapina) è uscito da casa per acquistare alcune dosi di droga. Una volta rientrato, ha avuto una discussione col padre che aveva buttato nella spazzatura una parte dello stupefacente appena acquistato. Dopo aver chiesto 100 euro per acquistare altra droga, ha minacciato e aggredito entrambi i genitori. La movimentata serata per Francesco Solinas si è conclusa in una cella a Massama.

Stalking

La scorsa settimana, gli agenti della Mobile hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari per un uomo di 71 anni, responsabile di atti persecutori ai danni della sua ex compagna. Per l’uomo era già stato disposto il divieto di avvicinamento ma lui, incurante delle prescrizioni, in più occasioni aveva contattato al telefono la donna e l’aveva aspettata sotto casa. La denuncia della vittima ha fatto scattare il nuovo provvedimento restrittivo. Se non rispetterà le disposizioni finirà in carcere.

Nei mesi precedenti erano stati emessi altri due analoghi provvedimenti da parte della Procura: per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, erano stati sottoposti all’allontanamento da casa un uomo di 72 anni e un altro di 60 anni, entrambi di Oristano. Quest’ultimo non potrà mettere piede in città per i prossimi anni. Il questore Giuseppe Giardina, anche nel corso della festa della Polizia, aveva messo in rilievo il costante impegno degli agenti a tutela dei soggetti fragili e dei minori, vittime tra le mura domestiche di violenze di genere.

