Con la pistola a casa della ex 

Considerava «sua» quella ragazza e quando, qualche mese fa, è stato lasciato ha trasformato la vita della giovane in un incubo: minacce, appostamenti, commenti sui social e con messaggi. E due settimane fa, armato di pistola, si è presentato nella casa della ex, tra Pirri e il Cep. Un ventenne cagliaritano si è trovato davanti la madre della giovane che in quel momento, fortunatamente, era in giro con delle amiche. La donna nel vedere l’arma si è spaventata e ha chiamato la Polizia, con l’immediato intervento degli agenti delle volanti. Vista la delicatezza della situazione i poliziotti della Squadra mobile hanno poi rintracciato la giovane, accompagnandola in una struttura protetta. Il ventenne è stato bloccato poco dopo dagli investigatori ma la perquisizione, anche nella sua casa, non ha permesso di ritrovare la pistola. Nonostante gli avvertimenti e il colloquio con la Polizia, il ventenne ha continuato a perseguitare la ex: «Te la farò pagare». Alla fine la ragazza, assistita in tutto, ha denunciato i soprusi e le violenze: in pochi giorni il pm, come prevede il “codice rosso”, ha chiesto una misura cautelare per il ventenne che il giudice ha firmato. Il giovane è così finito ai domiciliari.

Caso delicato

Ancora un brutto caso di atti persecutori in città. Ancora una donna presa di mira da un uomo. E anche i dati confermano la crescita delle indagini per stalking: sono già 214 in tutto il territorio del Cagliaritano avviate dalle forze dell’ordine dopo le querele presentate dalle vittime. L’anno prima sono state 238 mentre nel 2019 erano 186. Aumentano anche gli ammonimenti da parte del questore – un invito al presunto stalker a non proseguire nelle sue azioni, evitando così una denuncia penale e l’avvio di un procedimento – per atti persecutori: 14 nel 2020, 11 in questi primi nove mesi del 2021 e dunque con la possibilità di un incremento. Quelli per violenza domestica sono già in forte aumento: 8 contro i 3 dell’anno scorso.

La paura

Quanto accaduto alla ragazza perseguitata dal ventenne conferma l’importanza di denunciare il prima possibile. Nonostante gli investigatori della terza sezione della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, non siano riusciti a trovare la pistola che il ventenne ha usato per spaventare a morte la ex suocera, l’immediato intervento a tutela della ragazza ha permesso di far scattare tutti gli accertamenti. Anche perché il giovane, dopo il blitz armato, pur sapendo di essere tenuto sotto controllo dai poliziotti, ha continuato a perseguitare la ex. Insulti, minacce telefoniche, messaggi sul telefono cellulare e sui social. E ha fatto sapere ad amici e conoscenti della ragazza che «gliela avrebbe fatta pagare». E si sarebbe ripresentato anche davanti all’abitazione della ex, senza incrociarla.