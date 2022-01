Con la Francia ad Alghero  

Alghero. Il grande tennis mondiale nell'uovo di Pasqua degli appassionati sardi. La Fit presieduta da Angelo Binaghi ha deciso che Italia-Francia, match di qualificazione della Billie Jean King Cup (l'ex FedCup) si disputerà sui campi in green set del Tc Alghero, venerdì 15 e sabato 16 aprile. In palio, un posto alle Finals 2022. Sfida non agevole per le azzurre, che si trovano contro la testa di serie numero 2 della manifestazione, vincitrice dell'edizione 2019.

I precedenti

I precedenti parlano nettamente transalpino, con otto vittorie francesi e tre italiane negli undici incontri disputati dal 1970. L'ultimo, nel 2016, vide il 4-1 casalingo sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia. Numeri positivi, invece, se si guarda alle sfide in rosa disputate nell'Isola: nel 2008, sul rosso del Geovillage di Olbia, le azzurre batterono 3-2 l'Ucraina per la permanenza in World Group, mentre nel 2013, il centrale del Tc Cagliari fu teatro della vittoria per 4-0 nella finale contro la Russia. Per l'Italia fu il quarto e (per ora) ultimo trofeo alzato nella manifestazione che ha cambiato nome nel 2020.

Alghero sarà quindi per la seconda volta palcoscenico di un match azzurro: nel 2007, i ragazzi vinsero 4-1 contro il Lussemburgo nel match valido per il Gruppo 1 della Zona Europa/Africa nel match valido per la Coppa Davis. Complessivamente, dal 1968 al 2020 (il primo e l'ultimo entrambi a Monte Urpinu per la Davis, 5-0 all'Ungheria e 4-0 alla Corea del Sud), si sono disputati in Sardegna undici incontri delle Nazionali italiane (sette a Cagliari, uno a Sassari, Alghero, Olbia e Arzachena).