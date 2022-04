Con la Campidanese  gli indigeni in Amazzonia hanno un’arma in più  

Una lama forgiata da artigiani locali di Villanovaforru oltrepassa mari e oceani e viene ora utilizzata da una popolazione indigena nel cuore dell’Amazzonia, al confine tra Ecuador e Perù. La coltelleria “Is Lunas” di Beatrice Tuveri e Aniceto Pistis ha una tradizione storica, i loro prodotti viaggiano in tutta la Regione e all’estero. Nata come coltelleria artigianale e artistica, da una ventina di anni realizza utensili di uso comune, tipo Pattadese. Dalle mani di Aniceto è nata una cugina del famoso coltello logudorese, la Campidanese: un mix tra lama panciuta e lama dritta, da scanno e da scuoio. «Una tipologia che rappresenta - dicono dalla coltelleria - il Medio Campidano».

L’avventura

Il medico immunologo Giorgio Raho, 33enne pugliese ma specializzato a Cagliari conosce bene i prodotti dei maestri coltellinai villanovesi, che spesso acquista e usa come doni. Giorgio ha messo in valigia una Campidanese e seguendo la sua passione per i viaggi alla scoperta del mondo più nascosto, è partito sulle orme di Darwin, prima alle Galapagos, e in seguito in Amazzonia dove ha visitato una delle ultime popolazioni amerinde rimaste fedeli ai costumi degli indios: gli Huaorani, contattati da poco dalla civiltà. Per raggiungerli sono necessari due giorni di navigazione: un viaggio alla risalita del fiume Shiripuno, con una canoa a motore e due guide indigene.

Il dono

«Volevo conoscerli prima che scomparissero per sempre e ho vissuto sette giorni con loro in una capanna di paglia, cacciando e pescando, con la sola presenza di un interprete per comunicare con quelli che non parlavano spagnolo», racconta Raho. Tastando i loro usi e costumi e le loro tecniche di caccia, ha deciso di offrire in regalo il coltello «come segno di vicinanza: un’isola bellissima come la Sardegna riesce a resistere a sfruttamenti per interessi economici, come ora sfuggono loro». La lama è utilizzata dagli indigeni per creare delle frecce dal legno di palma, che poi vengono intinse con una neurotossina (del curaro). La preda colpita cade a terra in pochi istanti: tanto più affilata è la freccia, tanto più il veleno penetra in profondità e assume efficacia. Non avendo la lavorazione del metallo nelle loro tradizioni, per le funzioni di taglio viene utilizzata la mandibola di un piranha adulto, taglia quasi come una lama d’acciaio. Trattandosi di un osso è soggetta però a deterioramento e richiede tanta lavorazione. Ora gli Huaorani avranno una marcia in più nella realizzazione delle armi utili alla loro sopravvivenza: una Campidanese di Villanovaforru. Un coltello dal manico in montone grezzo, non lucidato e antiscivolo con le due guancette di corno rivettate con un'anima in acciaio: di serie, una lama in acciaio affilatissima.