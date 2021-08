Con la bussola di corsa nel centro storico 

In una mano la bussola, nell’altra la mappa e via di corsa per le vie del centro storico. L’Orienteering ha invaso Oristano: 93 atleti, in rappresentanza di sette regioni d’Italia, si sono dati appuntamento ieri mattina in piazza Eleonora per la prima tappa del Trofeo delle Regioni, evento organizzato dalla delegazione Sardegna della Federazione Italiana Sport Orientamento in collaborazione con la società sportiva Park World Tour Italia e con il patrocinio del Comune di Oristano e della società Ivi Petrolifera. Passeggiando tra un vicolo e l’altro del salotto buono cittadino, a molti sarà capitato di vedere sfrecciare uno dei tanti giovani, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, alla ricerca delle cosiddette “lanterne”, punti di controllo da trovare in una precisa sequenza e da punzonare per confermare l’avvenuto passaggio.

I protagonisti

Un’importante vetrina sportiva per Oristano, ma anche un’occasione da sfruttare sotto il profilo turistico. «È stato bellissimo - commenta Valentina, diciottenne appartenente al team lombardo - un percorso intrigante, per nulla banale». E pazienza se il risultato non è quello sperato. «Ho impiegato 14 minuti e 5 secondi a concludere la mappa, ho fatto due errori. Non è una semplice corsa, devi anche ragionare». Location promossa a pieni voti anche da Tommaso, comasco di vent’anni, appassionato della disciplina da quattro. «In Lombardia siamo abituati a strade parallele e quadrati da esplorare - dice entusiasta - Qui, invece, l’itinerario è più vario. La parte più bella? Senza dubbio lo scorcio con la Torre di Mariano sullo sfondo». Da qualche giorno atleti e accompagnatori soggiornano nel campeggio Spinnaker di Torregrande. Chi è arrivato prima ha potuto partecipare agli allenamenti organizzati in provincia. «Siamo stati a Cuglieri - raccontano Irene e Simone, bolognesi di 18 e 17 anni - è stato desolante vedere le zone devastate dal fuoco, molti sentieri erano impraticabili. Il centro di Oristano è molto grazioso».

La classifica

In testa alla classifica, alla fine della prima giornata di gara, il Trentino Alto Adige, ma non è una sorpresa. «È uno sport molto diffuso soprattutto al Nord - conferma Andrea Roberto - accompagnatore dei 16 ragazzi selezionati in rappresentanza del Piemonte - anche se è ancora poco valorizzato». Un sole tiepido e un leggero vento di maestrale hanno reso perfette le condizioni meteo per la gara di sprint individuale basata sulla velocità e sulla capacità di interpretazione della carta. «È la nostra prima volta in Sardegna - aggiunge il tecnico - la mappa è molto ben fatta, ricca di viottoli molto intricati». A tenere alta la bandiera della Sardegna al Trofeo delle Regioni quattro giovani atleti di Villaputzu. «I numeri dell’Orienteering nell’Isola non sono alti come nel Nord Italia - spiega Silvio Masia, allenatore del team e docente - Il bacino da cui attingiamo è soprattutto quello scolastico. È una disciplina che le amministrazioni potrebbero sfruttare maggiormente per la promozione del territorio». Oggi si replica nella pineta di Torregrande.

