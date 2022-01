Con il Torino si ragiona sullo scambio Izzo-Walu  Baselli domani rossoblù 

Juric ha chiesto e ottenuto di tenere Baselli fino all'ultimo per la partita di oggi col Sassuolo. Poi il centrocampista ex Atalanta potrà finalmente raggiungere Cagliari. Stavolta non dovrebbero esserci ostacoli per il suo sbarco nella giornata di domani in Sardegna, dove il giocatore è atteso dal suo ex allenatore Mazzarri, che ha spinto per poterlo ritrovare in rossoblù. Baselli si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà col Cagliari un contratto fino al 2024, con clausola di risoluzione in caso di retrocessione. Operazione praticamente a costo zero per i rossoblù, visto che Baselli si sarebbe svincolato a fine stagione per scadenza di contratto. Non è improbabile che a Torino finisca, a titolo di risarcimento, un giovane della Primavera (sotto la Mole si fa il nome del difensore Francesco Zallu). A sorpresa, poi, si è riaccesa l'ipotesi di uno scambio Izzo-Walukiewicz. Il difensore granata, infatti, si sarebbe convinto a ridurre l'ingaggio per giocare e farlo a Cagliari. Il difensore polacco, che in questi giorni sta lavorando per il recupero dopo l'operazione all'anca, sarebbe ben lieto di trasferirsi a Torino, dove già in estate era stato chiamato da Juric. Ma il club granata vuole prima rassicurazioni sulle sue condizioni e sul suo ritorno ai livelli precedenti. L'arrivo di Izzo potrebbe accelerare il divorzio con Ceppitelli, che ha diversi estimatori in Serie B (Monza, Perugia e Parma).

Cagliari e Toro hanno da tempo raggiunto l'accordo: prestito oneroso (2 milioni) e diritto di riscatto a 15, che può diventare obbligo in caso di sbarco granata in Europa. Piccolo particolare, manca l'ok di Nandez, che non vede nel Torino l'occasione per un grande salto. Anche perché El Leon di Maldonado spera nell'inserimento di una big da qui al 31 gennaio. E se Inter e Napoli sembrano aver raffreddato l’interesse, resta vigile sul giocatore la Juve, che valuta la possibilità low cost per sostituire l'infortunato Chiesa. Ma Nandez è anche nel mirino della Roma, che punta sull'uruguaiano, ma che prima deve cedere Diawara.

L'asse Cagliari-Torino è caldo. Le due società si ritrovano alleate sul mercato, anche se, a oggi, l'unica operazione che ha certezza di andare a buon fine è quella che porterà Daniele Baselli a vestirsi di rossoblù. Complicato, quasi impossibile, invece, che Nahitan Nandez possa fare il percorso inverso, visto che l'uruguaiano “fiuta” altre soluzioni più prestigiose. Si riaccende, invece, l'idea estiva di uno scambio tra Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz, che però vede, in questo caso, qualche dubbio da parte granata. Sembra, invece, già sfumata la possibilità dell'acquisto dalla Stella Rossa del centrocampista Njegos Petrovic, che è dato in partenza per la Spagna, al Granada.

Il caso Nandez

Affari Toro

Flop Petrovic

E a proposito di affari da celebrare solo con le firme, sembra sfumato l'arrivo in Sardegna del centrocampista della Stella Rossa Petrovic. I club avevano già l'accordo, col Cagliari che, per la questione dell'indice di liquidità, avrebbe dovuto prima far uscire un giocatore. L'indiziato numero uno è Oliva, che però continua a rifiutare il Crotone. E in questo stallo si è inserito il Granada, che ha rilanciato proponendo 1,8 milioni per l'acquisto definitivo (il 30% andrà al club di origine, il Rad di Belgrado). Sorpasso in curva e Petrovic, secondo la stampa serba, è atteso domani in Spagna per firmare un contratto di tre anni e mezzo col Granada.

