Con il fuoristrada in spiaggia 

È arrivato col fuoristrada sulla spiaggia di Cala Burroni per piantare l’ombrellone senza fare alcuna fatica. Non solo, per arrivare sin lì ha calpestato essenze vegetali protette. Al turista di 38 anni residente in Piemonte però non è andata poi così bene. Alcune persone ieri mattina lo hanno visto e hanno allertato il Corpo Forestale. In poco tempo una pattuglia della stazione locale di Villasimius coordinata dal comandante Marcello Rossi ha raggiunto Cala Burroni e identificato il cafone. Con gli agenti c’era anche il presidente della Guardie Ambientali di Villasimius Lino Cozzuto. Dopo una breve discussione gli agenti attorno alle 14 gli hanno inflitto una multa da 1032 euro (articolo 1162 codice della navigazione).

In spiaggia

Il turista era arrivato in uno dei punti più isolati di Cala Burroni con la fidanzata per trascorrere un pomeriggio lontano dalla folla delle grandi spiagge. Ha percorso un sentiero stretto circondato da una fitta vegetazione e ha raggiunto l’arenile. Qui ha posizionato l’ombrellone a strisce bianche e rosse e tutto il resto.

La giornata al mare in relax però è durata poco. Il turista, in vacanza da alcuni giorni a Villasimius, ha cercato di giustificarsi dicendo che non sapeva che quello fosse un sentiero vietato alle auto. «C’è un comodo parcheggio a poche decine di metri – spiega il comandante Marcello Rossi - sono dei comportamenti che davvero non riesco a comprendere».

Guardie ambientali

Lino Cozzuto, il presidente delle “Guardie Ambientali Villasimius”, condanna duramente il gesto dei fidanzati: «Non è altro - dice – che un ennesimo episodio da aggiungere alla compilation dell’estate cafona che stiamo vivendo anche quest’anno in Sardegna. Dopo i mega sequestri in aeroporto di sabbia, sassolini e conchiglie oggi il "premio” va al simpatico bagnante che con il mega fuoristrada arriva in spiaggia dopo essere passato con gli pneumatici sopra essenze vegetali protette».

Non solo: «La coppia di turisti – conclude Cozzuto – dopo aver parcheggiato praticamente sulla sabbia e aver piantato l’ombrellone si apprestava a godersi la giornata in barba alle più semplici norme di buon senso oltre alla violazione della legge».

Il servizio

I volontari delle Guardie Ambientali di Villasimius da alcuni anni sorvegliano le spiagge del territorio soprattutto per scongiurare i furti di sabbia e i comportamenti incivili. Appena due settimane fa all’aeroporto di Cagliari-Elmas durante i controlli agli imbarchi sono stati sequestrati ben 250 chili di sabbia e conchiglie che faranno ritorno nelle zona dalle quali erano state prelevate in violazione delle norme e del buonsenso.

Da anni Villasimius è in prima fila nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione di un patrimonio naturalistico grazie all’istituzione dell’Area Marina Protetta. Una precisa scelta delle amministrazioni comunali che nel tempo si sono succedute in Municipio e che oggi rappresenta un valore aggiunto nell’offerta turistica della località di Villasimius.

RIPRODUZIONE RISERVATA