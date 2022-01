Con Genoveffa e Gavino in mezzo al mare 

Ne hanno fatto di strada nelle acque del Mediterraneo. C’è Gavino chi si è spinto fino all’Africa, Elettra arrivata alle Baleari ma c'è anche chi torna sempre a casa come Genoveffa. L'esemplare di Caretta caretta, a tre mesi dalla liberazione a San Giovanni di Sinis insieme ad altre tre tartarughe marine, in questi giorni è di nuovo nell’Oristanese davanti alla costa di Is Arenas come racconta il tracciatore satellitare, posizionato sopra il suo carapace.

La storia

Le tartarughe Genoveffa, Gavino, Elettra e Azzurra erano state liberate il 9 ottobre scorso dopo varie difficoltà. In particolare la storia di Genoveffa è nota perché per 25 anni ha sempre vissuto in cattività nell'acquario di Alghero in condizioni precarie tanto che alla fine c’era stato un intervento della Forestale dello Stato: l'esemplare era stato sequestrato e poi affidato al Centro di recupero del Sinis. Dopo varie battaglie giudiziarie, nei mesi scorsi la liberazione insieme a Gavino (che aveva condiviso con Genoveffa un periodo di cattività) e alle altre due che invece erano state recuperate ferite e poi curate dal responsabile sanitario del CreS, Paolo Briguglio (direttore della clinica Duemari).

In tour

Da subito le tartarughe sono state monitorate grazie a un gps satellitare sistemato sul carapace che consente di seguire spostamenti e intervenire in caso di difficoltà. E dai segnali che arrivano dai tracciatori satellitari emerge che le 4 carette carette continuano il loro tour. Secondo Sardegna Ambiente (che periodicamente riporta gli spostamenti delle 4 tartarughe) Genoveffa finora non si è mai allontanata molto dalle coste sarde, dopo un primo periodo nel Cagliaritano, per quasi un mese è rimasta nei pressi della baia di Porto Corto, nell’Area marina protetta di Capo Caccia: fa lunghe immersioni a qualche decina di metri di profondità, poi è stata avvistata e filmata nel porto di Alghero. Dopo aver nuotato oltre 800 km è tornata a nord della Penisola del Sinis. Gavino invece è stato più avventuroso e più volte si è avvicinato allo Stretto di Gibilterra, alternando nuotatine verso le coste spagnole e quelle dell’Africa. Complessivamente in 3 mesi ha percorso 2000 chilometri facendo immersioni anche a 45 metri di profondità. Elettra è arrivata in Spagna passando vicino alle Baleari e ora prosegue parallelamente alla costa africana. Azzurra ha fatto una capatina in Sicilia, prima a Termini Imerese poi si è spostata verso Trapani e ora si dirige verso Sud, con discese regolari fino a 15 metri e tempi di apnea di oltre un’ora.