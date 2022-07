Con caldo e afa lo stagno rischia una nuova moria 

I lavori, affidati a una ditta esterna, sono iniziati ieri mattina e proseguiranno per tutta la giornata di oggi. «Non potevo stare con le braccia conserte - spiega il sindaco Abis - viste le alte temperature, le segnalazioni dei pescatori che notavano già da diversi giorni i pesci tutti ammassati in cerca di ossigeno e la moria di anni fa che mise in ginocchio l’intero comparto, ho deciso di intervenire. Si tratta di un provvedimento urgente per mettere in sicurezza la cittadinanza e il sistema economico della pesca. Il rischio doveva essere allontanato». Abis ricorda poi che grazie alla programmazione territoriale la Regione ha finanziato un’importante bonifica: «Ma tra stilare il progetto e ottenere tutte le autorizzazioni ci vuole ancora tempo».

Gli occhi dei pescatori sono tutti puntati sullo stagno di Cabras che rischia di non respirare più. La laguna da un momento all’altro potrebbe trasformarsi in un cimitero di pesci a causa dell’alta temperatura dell’acqua e della poca circolazione delle correnti per via dei canali intasati e ostruiti da fanghi e da materiale calcareo. E torna in mente il disastro di diversi anni fa con la moria di pesci, un ingente danno economico per il Consorzio di Mar’e Pontis e disagi per il paese tra odori sgradevoli e finestre chiuse.

L’ordinanza

Al momento la speranza arriva dall’intervento del sindaco di Cabras Andrea Abis che, per evitare una catastrofe sanitaria-ambientale e la moria dell’intero patrimonio ittico, giovedì sera ha emanato un’ordinanza urgente per la riapertura dei canali che garantiscono la circolazione e l’ossigenazione delle acque dello stagno e la pulizia dai fanghi accumulati nei fondali. Con una momentanea deroga sul trattamento del rifiuto che verrà temporaneamente depositato a bordo riva.

L’intervento

I lavori, affidati a una ditta esterna, sono iniziati ieri mattina e proseguiranno per tutta la giornata di oggi. «Non potevo stare con le braccia conserte - spiega il sindaco Abis - viste le alte temperature, le segnalazioni dei pescatori che notavano già da diversi giorni i pesci tutti ammassati in cerca di ossigeno e la moria di anni fa che mise in ginocchio l’intero comparto, ho deciso di intervenire. Si tratta di un provvedimento urgente per mettere in sicurezza la cittadinanza e il sistema economico della pesca. Il rischio doveva essere allontanato». Abis ricorda poi che grazie alla programmazione territoriale la Regione ha finanziato un’importante bonifica: «Ma tra stilare il progetto e ottenere tutte le autorizzazioni ci vuole ancora tempo».

Gli operatori

I pescatori di Cabras, circa 120 riuniti in più cooperative, sono preoccupati: «Sino a quando le temperature non si abbasseranno noi non possiamo stare tranquilli - commenta il vice presidente del Consorzio Mar’e Pontis Silvio Massidda - L’acqua è molto calda e i canali sono intasati. Ben venga quindi l’intervento da parte del Comune. Noi senza autorizzazioni e permessi da parte della Regione non possiamo intervenire e toccare nulla. Non vogliamo rivivere l’incubo di anni fa, fu una tragedia».

Gli altri stagni

L’allarme che arriva da Cabras ha messo in guardia anche i pescatori dei compendi vicini. Antonio Loi, presidente del Consorzio di Marceddì: «Per ora è tutto sotto controllo. Nel nostro stagno cinque pescatori, tutti i giorni, si preoccupano della pulizia ordinaria delle peschiere, altrimenti per noi sarebbe la fine. Capiamo i timori dei nostri colleghi di Cabras, del resto ci siamo passati anche noi più volte». Timori anche a Santa Giusta. «È chiaro che il surriscaldamento dell’acqua ci preoccupa e non poco – spiega il vice presidente del Consorzio pesca Marco Pili - Potrebbero esserci problemi da un momento all’altro, per ora però non abbiamo notato avvisaglie. Nei giorni scorsi abbiamo sentito odori sospetti ma si è trattato di alghe in putrefazione. Siamo vicini ai nostri colleghi di Cabras». Anche Pili ricorda che i soldi per un intervento importante di bonifica ci sono: «Siamo in attesa che dalla Regione vengano sbloccati i fondi per un totale di 400 mila euro per la pulizia della peschiera».

