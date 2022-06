Comunità montana, vacilla il fronte unico 

C’è molto di più di quanto possa sembrare dietro l’elezione del nuovo presidente della comunità Montana Sarcidano di Seulo: soprattutto l’unità di un territorio. Dietro la scelta equilibri politici che dovranno essere rimessi in gioco e discussi: il recente sit-in che ha visto una parte di amministratori locali ritrovarsi davanti all’ospedale per contestare le politiche sanitarie per il territorio, proprio il giorno dopo che l'annuncio di rinforzi per l’ospedale di Isili aveva raccolto reazioni positivive, ha evidenziato delle crepe in quell’unità in nome del territorio che sembrava ormai consolidata. Proprio per questo i sindaci sono cauti.

Applausi per Gaviano

Un po’ tutti rendono merito al presidente uscente Samuele Gaviano che nei diciotto mesi di guida ha unito tutti i sindaci, portando all’approvazione di importanti progetti come il Piano strategico territoriale, il Mab Unesco-Distretto rurale. Restano in campo i temi caldi: sanità, viabilità, contrazione dei servizi e la chiusura dell’impianto della piscina comunitaria. Punta proprio su Gaviano Umberto Oppus, sindaco di Mandas: «Lo riconosco come la persona più adatta. La cosa più importante – ha detto – è la visione unitaria del territorio: più degli accordi e degli interessi dei singoli partiti».

Che lo spirito di unione prevalga e che si prosegua il lavoro avviato è l’auspicio di tutti gli amministratori: «Spero – dice il sindaco di Isili Luca Pilia – che si trovi un accordo e che il territorio non ne esca spaccato: i nostri problemi possono essere risolti solo stando uniti, deve prevalere il buon senso e bisogna superare le divisioni». Spera nell’unione anche Rita Aida Porru, sindaca di Nurallao: «Gaviano – dichiara – ha fatto tanto, e proseguire il lavoro iniziato mi sembra la cosa più logica».

Per la sindaca di Sadali Barbara Laconi «l’unione è necessaria per far sì che il presidente si insedi appena possibile così da portare avanti il lavoro intrapreso».