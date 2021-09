Comuni, in Consiglio solo col pass 

Green pass obbligatorio dal 15 ottobre, non solo per dipendenti, ma anche per i consiglieri comunali di Nuoro e Cagliari. Le due città sarde sono le prime in Sardegna ad adottare l’obbligatorietà del certificato verde per gli amministratori che vogliono partecipare alle sedute nelle assisi. Un si, che arriva prima di Montecitorio o Palazzo Madama, visto che nel Consiglio dei ministri, è emerso che la nuova misura sarà valida anche per gli organi elettivi e istituzionali, mentre i tre organi costituzionali (Parlamento, Corte costituzionale e Presidenza della Repubblica) potranno "auto regolamentarsi" e "adeguarsi in coerenza". A Nuoro, la decisione arriva di prima mattina, firmata direttamente dal presidente del Consiglio, Sebastian Cocco. A Cagliari, è il capogruppo in maggioranza del Psd’Az, Roberto Mura, ad avanzare la proposta, adottata anche dal capoluogo regionale.

Nuoro green

«L'estensione dell'obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico, privato e delle professioni comporta che anche i rappresentanti dei cittadini, pure a livello locale, debbono dare il buon esempio. Anche se la legge non li obbliga» è il messaggio divulgato dal presidente del consiglio comunale di Nuoro, Sebastian Cocco. Una decisione la sua, comunicata anche all’ufficio di Presidenza, da cui è subito arrivato il favore dell’opposizione, con il rappresentante Angelo Arcadu di Fi, e quello della maggioranza, Narciso Guria, del gruppo Un’altra Sardegna, Un’altra Nuoro. Una decisione che piace anche ai sindacati con Raffaela Murgia della Uil che fa sapere «Per i dipendenti del Comune di Nuoro, la Uil- Fpl ha già formalizzato la richiesta di convocazione». Nella sua comunicazione al sindaco e tutti i consiglieri, Cocco spiega «che non vi è nessuna ragione per non ricomprendere, tra i soggetti di cariche elettive, i rappresentanti in seno al consiglio comunale i componenti della Giunta che partecipano alle attività del Consiglio, nell’esercizio delle loro funzioni». Cocco sottolinea come non è «razionale» sia dal punto di vista del contenimento della pandemia, che giuridico che i dipendenti del Comune siano obbligati ad esibire il certificato, mentre «gli amministratori quotidianamente a contatto con loro no».

Il si di Cagliari

«Ho avanzato la proposta in conferenza capigruppo – ha spiegato Mura – ed è stata subito accolta. Mi è sembrato naturale visto che siamo uguali a tutti i cittadini e anche in Consiglio deve essere usato questo strumento, il green pass, che ci mette al sicuro e permette una nuova partecipazione dei cittadini ai nostri lavori, elemento fondamentale della democrazia».